会议现场。主办方供图

人民网北京5月24日电 （记者夏晓伦）“产业互联网在充分发展的过程中，产生了新的行业诉求。企业更需要突破存量市场限制，进行精耕细作运营。为了满足这种诉求，产业互联分会将联结各方智力资源，提升行业发展动能，从行业研究、政企互动、标准制定、知识分享、实践推广等方面全过程陪伴企业成长。”中国信息协会产业互联网分会副会长兼秘书长张健在近日召开的中国信息协会产业互联网分会成立大会暨2024年中国产业互联网科技·产业·金融创新高峰论坛上表示。

作为技术创新和产业转型的重要推动力，产业互联网是继消费互联网之后中国经济发展的新引擎。与消费互联网主要以个人消费者为主要服务对象不同，产业互联网平台通过对传统产业进行升级，推动产业链、供应链的数字化转型，以提高整体行业的效率和竞争力。据统计，我国目前已涌现出1000余家具有一定规模的产业互联网平台企业，其中包括上市公司30余家。

工业和信息化部原副部长杨学山表示，制造企业数智化转型的三个本质特征在于持续迭代优化、落实可计量价值和找准发展的关键点。同时，在数智化转型过程中，制造企业要重视物联网、大数据、云计算等方面的新要素。

据了解，过去十年，产业互联网概念从提出到走向成熟，发展得如火如荼。为此，中国信息协会组织多家产业互联网企业成立了服务于产业互联网行业高质量发展的行业协会——中国信息协会产业互联网分会，将持续为产业互联网行业注入新的活力与动能。

(责编：罗知之、吕骞)

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