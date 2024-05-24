人民网记者 乔雪峰

在安徽省六安市金寨县花石乡大湾村，一条条宽敞、干净的农村公路蜿蜒交错。“过去，全村没有一条像样的道路。这些年，村里新修建了5座公路桥，铺设了60公里硬化路，以往泥泞的土路变成了干净的水泥路、沥青路。”说起近年来的变化，大湾村党总支第一书记余静打开了话匣子。

交通条件的改善，让大湾村茶旅融合的致富路越走越宽。“2023年全年总计接待游客50万人次，旅游经济收入超5000万元，村集体经济收入达200多万元。”余静说，大湾村已成为“中国美丽休闲乡村”。

在金寨县铁冲乡，县道南汤路串起一路风景，聚集一片产业。据铁冲乡党委副书记、乡级路长廖峰介绍，这条路有效串联一批红色旅游资源以及自然生态景点，形成了特色交旅景观带，激活了沿线农家乐（农家小院）、精品民宿、红色教育基地、乡村旅游、森林旅游等一批业态。2023年，南汤路被评为全国“十大最美农村路”。

近年来，安徽省全面推进农村公路建、管、养、运协调发展，以县道为骨架、乡道为支线、村道为脉络的农村公路网络体系基本形成，实现与普通国省干线公路以及城市道路的有效对接互通。截至2023年年底，安徽省农村公路总里程达21万公里。

“公路是经济的血脉，是乡村振兴的基石。路畅了，才能真正实现‘人享其行，物畅其流’，为乡村发展注入活力。”安徽省交通运输厅党组书记、厅长聂爱国表示，当前，安徽正全力开展新一轮“四好农村路”建设，将为实施“千村引领、万村升级”工程、加快建设彰显徽风皖韵的宜居宜业和美乡村提供更加坚实的交通运输保障。

据介绍，近年来，安徽省扎实推进“四好农村路”建设，农村地区交通条件不断改善。“去年，安徽以县乡公路升级改造、建制村通双车道公路、20户以上自然村（组）通硬化路为主攻方向，实施新一轮农村公路提质改造工程，推动农村道路提档升级。”聂爱国表示，去年全省共完成农村公路提质改造工程4166公里，完成投资118亿元。

数据显示，截至2023年年底，安徽省20户以上自然村通硬化路比例达99.7%，建制村通双车道公路比例超过60%，群众“出门水泥路、抬脚上客车”的美好愿景逐步成为现实。

宣城市泾县丁家桥镇小岭村是宣纸发祥地，过去由于道路不畅，货物进出十分不便。小岭路是连接小岭村与外界的一条重要通道，近年来，泾县投资2000余万元对其进行升级改造，推进农村公路与沿线产业、文旅资源联动发展，带动群众增收致富。道路拓宽后，宣纸销售额大增，小岭村入选“中国淘宝村”。

如今小岭村所在的丁家桥镇，拥有300多家宣纸书画纸企业，年销售额达上亿元，电子商务及相关从业人员达2000余人，为电商提供加工产品的从业人员达5000余人。

“每年春节前一个月，都是小岭村最热闹的时候，大批外地车牌的货车守在宣纸厂门口，春联专用的‘万年红’一出厂，就被争抢一空。”聊起小岭村的宣纸产业，丁家桥镇党委委员、镇级“路长”蒋成祥的脸上洋溢着灿烂的笑容。

近年来，泾县累计实施以“皖南川藏线”、小岭路、溪桃路等为代表的美丽公路建设，245公里美丽公路串联沿线景点，促进交通与旅游等产业融合发展，实现了“修建一条廊道、串联一路风景、融合一片产业、造福一方百姓”。

建设好农村公路，关键要物尽其用，真正为农村发展赋能。安徽持续巩固拓展建制村通客车成果，支持有条件的地区推进城乡公交一体化或实施农村客运班线公交化改造，支持具备条件的地区对接开通毗邻地区公交和城际公交，促进全省公交成片联网。到2025年年底前，全省建制村最多一次换乘到达县城比例将达到100％。

此外，为打通农村物流“最后一公里”，安徽鼓励客货邮融合发展，加快推动县、乡、村三级物流网络节点体系建设，鼓励具备条件的县级汽车客运站利用现有场地建设公共配送中心，支持各地建设具备客货邮功能的乡镇综合运输服务站，基本实现建制村快递服务全覆盖。同时，积极推进城乡客运车辆捎带邮政快递小件包裹，客货邮合作线路覆盖乡镇数量占比达50％以上。

四通八达的农村公路网，加速了人流、物流、信息流等要素流动，为乡村发展注入新活力。一条条资源路、旅游路、产业路，补齐农村物流短板，形成便捷高效的工业品下乡和农产品进城双向渠道，成为农民致富、乡村振兴的重要支撑。

(责编：罗知之、吕骞)

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