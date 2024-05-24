人民网北京5月24日电 （记者乔雪峰）2024年5月23日至26日，第六届中国西部投资贸易洽谈会（以下简称西洽会）在重庆举行。本届西洽会以“新西部、新制造、新服务”为主题，来自40个国家和地区、国内20余个省区市的900余家企业参展。

作为西部地区的重要贸易合作平台、投资促进平台和对外交往平台，西洽会是西部地区展示形象扩大对外开放合作的重要窗口，也是推动国际国内合作的重要载体。

本届西洽会展馆面积达到13万平方米，设置综合展示、现代服务业、现代制造业、国际和区域合作四大主题展区。聚焦物流配送、金融服务、数字技术赋能服务等现代生产性服务业，突出西部地区协同合作、整体开放、共同发展，将举办包括招商推介及洽谈对接、新品及成果发布、专场签约等12个专项活动。

在国航展台，有一个飞行模拟体验区，观众可以在这里体验波音737型飞机飞行模拟舱，体验地面滑行、起飞、巡航和着陆等场景，一圆冲上云霄的飞行梦，体验一次当机长的感觉。

据国航展台工作人员介绍，本届西洽会上，国航展台展示了国航的发展历程、安全运营、优质服务和社会责任等版块，突出展示了成渝区域特色以及国航助力成渝区域枢纽建设以及最新的产品服务成果。

此外，国航展台还通过综合运用数字多媒体、光影互动等技术形式，结合珍贵史料与实物展示，生动呈现了近年来在安全运行、枢纽网络、产品服务、绿色发展、乡村振兴等领域取得的重要成果。

在观众互动环节，通过国航历代空乘制服秀、原创歌曲展示、模拟机体验、3D拍照打卡和互动答题等多种方式，观众可深度了解国航品牌发展历程，感受沉浸式观展体验。

在“国航在成渝”版块，展示了国航系航空公司在成渝地区协同发展的全产业链发展格局和地区特色出行产品。据国航重庆分公司相关负责人介绍，目前，国航在成渝地区共有国内、国际及地区航线137条，其中国际及地区航线21条，国内航线116条。在旅游旺季还推出了成渝始发国际及地区航班的登机口及现场升舱服务，为旅客打造“一站式”优享出行体验。餐食展示区主要展示了重庆－迪拜国际航线两舱餐食和渝京航线特色餐食，既有西式餐食，又有地道“重庆味道”。

该负责人表示，未来，国航将进一步统筹资源，优化航线网络布局，提升产品服务体验，积极融入成渝双城经济圈国家发展战略，助力成渝地区经济高质量发展。

(责编：罗知之、吕骞)

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