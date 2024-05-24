原标题：毛毛虫会感知捕食者静电场

科技日报北京5月23日电 （记者刘霞）英国布里斯托尔大学生物学家对毛毛虫的研究显示，至少有3种毛毛虫能够感知捕食者产生的静电场并做出反应。相关论文发表于20日出版的最新一期《美国国家科学院院刊》。

以往研究表明，许多动物在移动时会释放出静电荷。在最新研究中，团队重点分析了毛毛虫和黄蜂。毛毛虫身上有丰富的刚毛，可以作为一种静电感应“设备”。黄蜂则以毛毛虫为食，当它们在空中快速移动翅膀时，可能会产生静电荷。

为测试这些物种，研究人员首先捕捉了黄蜂，发现它们在拍打翅膀时确实会产生静电场。而且，随着翅膀活动的变化，电荷量也易于测量。

研究人员随后捕获了200多只毛毛虫，它们分别是朱砂蛾、稀有蜡蛾和欧洲孔雀蝶的幼虫。在实验室，研究团队测试了这些毛毛虫对人工产生的静电场的感知和反应能力，这种静电场可以模拟黄蜂产生的静电场。

结果显示，3种毛毛虫对静电的反应都非常明显，而当电场与黄蜂通常产生的电场相一致时，毛毛虫的刚毛反应最强烈。研究人员认为，毛毛虫的刚毛已进化到可以感知黄蜂和其它捕食者的静电场。

(责编：罗知之、陈键)

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