人民网北京5月30日电 （记者孙红丽）商务部新闻发言人何亚东30日在商务部例行新闻发布会上表示，商务部统筹推进“2024消费促进年”，围绕传统节日期间餐饮购物、文娱旅游等消费热点，指导各地开展丰富多样的端午系列活动，推动消费持续扩大。

何亚东介绍，主要体现在四个方面：一是突出节庆时令。各地结合端午传统习俗和季节特色，打造“新中式”消费热点。多地举办粽子文化节、龙舟民俗赛、古风市集、非遗展示、汉服体验等活动。

二是聚焦以旧换新。各地积极推动汽车换“能”、家电换“智”、家装厨卫“焕新”，密集开展以旧换新活动。截至目前，已启动18场全国以旧换新行动——地方站活动。

三是推动业态融合。各地商务、文旅、体育、市场监管等部门强化协作，围绕近期推出的粽情端午、体育消费、车行天下等消费场景开展活动，推动商旅文体健消费深度融合。

四是打造地方品牌。各地深挖本地产业优势和特色资源，培育打造标志性促消费活动品牌。天津即将启动品质消费农村行，湖北将举办第二届“6·16三好节”，上海将推出“上海之夏”国际消费季，为城乡居民提供多元消费体验。

(责编：孙红丽、高雷)

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