新华社北京5月30日电（记者谢希瑶、潘洁）商务部新闻发言人何亚东30日表示，商务部将推动尽快出台《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。

何亚东在当天举行的例行新闻发布会上说，跨境电商是我国外贸发展的有生力量，也是国际贸易发展的重要趋势。过去5年，我国跨境电商贸易规模增长超过10倍。下一步，将推动尽快出台《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》，会同有关部门、各地方抓好落实，并重点做好以下四方面工作。

一是赋能产业发展。依托我国165个跨境电商综试区，结合各地的产业禀赋和区位优势，带动产业带更多企业利用跨境电商参与国际贸易。二是加大主体培育。指导跨境电商综试区积极培育链主企业，引领上下游中小企业数字化改造。举办外贸新业态专题培训。三是加强交流借鉴。召开跨境电商综试区现场会，加强典型案例和经验交流。提升行业自律水平，引导有序竞争。四是营造良好环境。积极参与国际多双边合作，在自贸协定谈判、联委会和混委会等工作机制项下，加入跨境电商议题。支持跨境电商综试区、行业、企业积极开展国际交流与合作。

2024年一季度，全国跨境电商进出口5776亿元，增长9.6%，其中出口4480亿元，增长14%。根据各地初步统计，全国跨境电商主体已超12万家，跨境电商产业园区超1000个，建设海外仓超2500个、面积超3000万平方米，其中专注于服务跨境电商的海外仓超1800个，面积超2200万平方米。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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