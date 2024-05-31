魏云刚

在历史长河中，每一次技术革命都伴随着职业结构的巨大变革。从蒸汽机到互联网，技术的进步不断重塑人类的工作与生活。如今，人工智能技术飞速发展，再次引领我们进入一个全新的时代。AI正在催生新的职业，也在重塑传统职业。

技术变革往往伴随着职业的兴衰更替，AI技术的发展也不例外。一些传统的、重复性的工作，如制造业中的某些岗位、数据输入员、收银员等，可能会因为自动化和智能化的推进而减少或消失。与此同时，AI技术也将催生一系列全新的职业，如AI伦理学家、AI训练师、AI创意设计师等。

这其中，有些职业是为了保障技术健康发展。比如AI伦理学家将负责制定和监督AI的道德准则，确保技术的发展不会对社会造成负面影响。AI训练师则需要对AI系统进行训练和优化，使其更加智能和高效。AI安全专家将负责系统的安全防护，防止技术被滥用。

有些职业是以AI作为工具，人机协同合作，提高工作效率。例如，AI辅助决策分析师是利用AI，进行数据分析和决策支持，提高决策的效率和准确性。AI创意设计师利用AI工作，提供创意思路、制作初稿等。

顺应技术发展，才能不断进步。随着AI技术深入到更多领域，我们应为迎接职业变革做更多的准备。

首先，提升人工智能素养是每个人都应该做的事情。了解AI技术的基本原理和应用场景，将有助于我们在未来的职业生涯中更好地适应和利用AI技术。其次，构建创新氛围是社会和教育机构共同的责任。一个鼓励创新和探索的环境，将为AI技术的发展和应用提供良好土壤。此外，培养创新人才是推动AI技术发展和新职业产生的关键。重视创新拔尖人才的培养，将为AI时代的到来提供强大的人才支持。

相信未来会有更多人能够在AI时代找到自己的位置。

（作者为北京师范大学智能计算与软件研究中心副主任）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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