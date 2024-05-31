人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

顺应技术发展，迎接职业变革

魏云刚
2024年05月31日05:42 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　在历史长河中，每一次技术革命都伴随着职业结构的巨大变革。从蒸汽机到互联网，技术的进步不断重塑人类的工作与生活。如今，人工智能技术飞速发展，再次引领我们进入一个全新的时代。AI正在催生新的职业，也在重塑传统职业。

　　技术变革往往伴随着职业的兴衰更替，AI技术的发展也不例外。一些传统的、重复性的工作，如制造业中的某些岗位、数据输入员、收银员等，可能会因为自动化和智能化的推进而减少或消失。与此同时，AI技术也将催生一系列全新的职业，如AI伦理学家、AI训练师、AI创意设计师等。

　　这其中，有些职业是为了保障技术健康发展。比如AI伦理学家将负责制定和监督AI的道德准则，确保技术的发展不会对社会造成负面影响。AI训练师则需要对AI系统进行训练和优化，使其更加智能和高效。AI安全专家将负责系统的安全防护，防止技术被滥用。

　　有些职业是以AI作为工具，人机协同合作，提高工作效率。例如，AI辅助决策分析师是利用AI，进行数据分析和决策支持，提高决策的效率和准确性。AI创意设计师利用AI工作，提供创意思路、制作初稿等。

　　顺应技术发展，才能不断进步。随着AI技术深入到更多领域，我们应为迎接职业变革做更多的准备。

　　首先，提升人工智能素养是每个人都应该做的事情。了解AI技术的基本原理和应用场景，将有助于我们在未来的职业生涯中更好地适应和利用AI技术。其次，构建创新氛围是社会和教育机构共同的责任。一个鼓励创新和探索的环境，将为AI技术的发展和应用提供良好土壤。此外，培养创新人才是推动AI技术发展和新职业产生的关键。重视创新拔尖人才的培养，将为AI时代的到来提供强大的人才支持。

　　相信未来会有更多人能够在AI时代找到自己的位置。

　　（作者为北京师范大学智能计算与软件研究中心副主任）

(责编：袁勃、赵欣悦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
钟中林：贴近消费者需求 “刷新”美好生活空间
　　“我们以‘长期主义’心态，努力与消费者‘双向奔赴’。”近日，立邦中国区首席执行官钟中林表示，近十年来，立邦中国业绩一直保持着两位数的年复合增长率。…
业界：以科技创新推进城乡建设发展绿色转型
　　人民网北京5月30日电 （记者杜燕飞）“我们要推进城乡建设发展绿色转型。”“全彩微图层技术能够实现展示、装饰与离网自发电的功能统一。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部