本报记者 刘以晴

杨丽娜，吉林省延边朝鲜族自治州和龙市东城镇光东村归心民宿合作社理事长、全国乡村振兴青年先锋。截至目前，带动了周边2000多户村民就业，累计为村集体分红超百万元。

“打糕打糕，一早打来，年年高。”周末一早，驱车进入吉林省延边朝鲜族自治州和龙市东城镇光东村，一条水泥路不算宽，两旁民宿错落有致。农家小院里，光东村归心民宿合作社理事长杨丽娜带着几名游客正制作特色美食打糕。“现在水稻开始插秧了，等6、7月份拔节抽穗，咱村的游客就更多了。”杨丽娜告诉记者。

“人家出来旅游，到咱这村有啥好看的？”2011年，杨丽娜初到光东村干旅游时，有村民难以理解。

“我看啊，乡村旅游，前景广阔。”杨丽娜心里有自己的答案。将民俗、民宿等特色资源融合起来吸引游客，2023年，村里接待游客超50万人次。杨丽娜不但把合作社办得有声有色，还着手经营线上农产品业务，自己增收，也带动村民共同致富。在乡村创业这条路上，杨丽娜始终在琢磨。

“咱的村子咋不能把游客引过来”

专科毕业后，杨丽娜在延吉市经营起一家旅行社，年收入十几万元。“每年能接待近200个旅游团，长白山是热门景点嘛。”不过，生长于山脚下的她不时觉得遗憾，当时的旅游线路主要为上午登山，下午赶去延吉、长春等地，“在不少南方城市，一个景点周围还有很多可玩的地方，咱的村子咋不能把游客引过来？”

如何让名山大川之热辐射到周边村落？带着这样的课题，杨丽娜在接团之余活络起再创业的心思。2011年初，她关掉城里的旅行社，带着20多万元存款，加上向朋友借的钱，来到光东村忙活起来。她这边盯着特色餐厅装修，那边跟旅行社自我推销，“从长白山去延吉正好经过这个村，中午歇歇脚，游客还能尝到地方特色美食。”人忙得瘦了一大圈，却遭昔日同行泼了一盆冷水，“要吃饭，直接去城里的饭店不更好？”

这话倒点醒了杨丽娜。除了美食，地方民俗、特色房屋等才是村子更值得挖掘的旅游资源。于是，杨丽娜决定免费带游客参观村落。“我们就挣个饭钱，你们旅行社来歇脚，客人吃了饭还能多逛个景点，试试呗。”杨丽娜努力尝试。

2011年6月，杨丽娜迎来第一个旅游团。自己去市场挑选打糕、辣白菜，亲手用铁锅熬鸡汤，细致规划游览线路……13名游客、600元的团餐、2小时歇脚，杨丽娜整整筹备了两天。“那个村确实不错。”慢慢地，一些旅行社的反馈单上，有人一句半句地提起光东村。

创业满一年时，杨丽娜已经与50多家旅行社建立了合作关系，营业额近60万元。最忙的一天，村里来了1000多名游客。杨丽娜至今记得，当时村里的老支书拄拐站在村头土路边，看着往来游客，对她竖起大拇指。今年年初，光东村已吸引了各地500多家旅行社前来合作。

“如果能留游客住一宿，那不是更好吗”

“人多，也不好。”看似生意兴隆，杨丽娜也有自己的难处：餐饮利润薄，村民还嫌吵闹。看着连年增加的游客，2013年，杨丽娜琢磨起经营民宿来。“公司增收入，村民赚房租。”然而，真正走通这条路，又花了她两年时间。

村里农耕大食堂斜对面，曾是栋杂草丛生的闲置空房。杨丽娜上门询问房主金大哥是否有意出租，“每年2500元房租，我们负责打扫装修，这些都会写进合同，您觉得咋样？”金大哥不搭话，只是摇头。

折腾到年底，屡屡碰壁，“回城开旅行社算了。”杨丽娜不明就里，也有些丧气。村里的老人点破了原因：“咱这儿不比城市，哪懂啥是旅游啥是合同，他们怕你骗房子呢。”

“同样是创业，有时城里的经验还真不适用于农村。”杨丽娜恍然大悟。

于是，除了琢磨服务游客，杨丽娜努力尝试着融入村子。

在光东村，茶余饭后，大家喜欢在自家院子里击鼓起舞，引得游客频频驻足。2014年末，杨丽娜顺势建起舞蹈队，请村民为游客表演，每场半小时，每人报酬50元。

起初，演出一结束，杨丽娜就给大家现金结清。时间久了，有村民主动提出：“姑娘，你快去招待客人吧，演满30场一起给钱就行。”大家的乐器、服装也从每场的背来背走，变成放在餐厅。

感觉时机成熟，杨丽娜再提租房：“如果能留游客住一宿，那不是更好吗？咱也能多演几场。”舞蹈队队长朴忠烈先点了头：“我不懂民宿是啥，但你应该不会骗人。”2014年年底，光东村的6间民宿装修完成。

“信任的建立需要时间，一旦有了信任，很多问题就迎刃而解了。”回忆起这段经历，杨丽娜语气坚定。在她看来，舞蹈队丰富了旅游内容，也让村民开始接触游客，更重要的是让她融入了村子。“大家支持我，这就有意义。”杨丽娜说。

2018年，村集体出面帮杨丽娜统计空房、与村民签订合同。当年，60间民宿集中落成，旅游旺季的入住率达80%。舞蹈队也从最初的6名村民壮大到30多人，单次表演的报酬从50元提高到了100元，最忙的一年演出了130场。

“客人刚退房，还没来得及打扫。”跟着杨丽娜走进一处民宿，院里的石头小路旁，花草交错，室内既有木质地板，又有农家大炕，“想不到吧，这就是当年金大哥的房子。”

“我和大家一起干，吃上、吃好旅游饭”

“踏踏实实装修民宿招待客人不好吗？为啥把钱花在搞网店上？”村里的旅游产业发展正酣，杨丽娜却要在网上卖大米，有人颇为不解。

但对杨丽娜来说，稻旅融合，自己琢磨已久。光东村地处海兰江畔，水稻面积超7000公顷，基本家家户户有田地。水稻研学游、稻田边的小火车……在不影响种植的前提下，杨丽娜开始发展稻田旅游。

“卖不卖大米？我们想带点。”有游客问。

“要不要买点大米？自家种的。”有村民推销。

东西是好，可村民不懂包装销售，一斤大米卖3元，塑料袋包装，销量平平。

杨丽娜着手与村民合作经营，确定种植标准、谈好收购价格、区分不同档次……如今，线上商城里的大米一斤最高卖到32元。“游客虽然离了村，但还能是顾客，继续回购。”近几年，打出名气的线上商城多了米酒、人参、辣白菜。截至目前，线上商城累计营业额超800万元，大米销售量超60万斤。

如今，每年舞蹈表演6500元、房租5000元、土地流转费4500元……刚结束演出的村民朴大哥掰着指头，算起红火的日子。“这不算多，在民宿打工、合伙经营稻田旅游的人家收入更高！”朴大哥说。

随着光东村的旅游产业发展蒸蒸日上，杨丽娜又琢磨起带动周边乡村发展。2019年，她开始在延边州安图县二道白河镇的另一个村布局旅游。“那里更靠近山区，主要发展采摘、冰雪项目，可以和光东村形成差异化发展。”去年，那个村子游客数超32万，村民人均年收入大幅增加。村子有了人气，赶上节假日，还有不少年轻人回到村里。“在以前，这可是少有的新鲜事。”杨丽娜说。

2021年，杨丽娜被评为吉林省首批乡村振兴十大杰出人才。2023年，她获全国三八红旗手称号，被共青团中央、农业农村部评为“全国乡村振兴青年先锋”。

“我和大家一起干，吃上、吃好旅游饭。”杨丽娜说，这正是一直在她心中的朴素念头。

《 人民日报 》（ 2024年05月31日 10 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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