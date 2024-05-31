本报北京5月30日电 （记者李心萍）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称“国铁集团”）获悉：6月15日零时起，全国铁路将实行新的列车运行图。调图后，全国铁路安排图定旅客列车12690列，较现图增加205列；开行货物列车22595列，较现图增加74列，铁路客货运输能力、服务品质和运行效率进一步提升。

京广高铁全线按时速350公里高标运营，运输品质进一步提升。日前，京广高铁武广段安全标准示范线全面建成，调图后京广高铁全线实现按时速350公里高标运营。北京西、武汉至广州南间最快旅行时间分别为7小时16分、3小时17分，分别压缩22分、23分；长沙南至广州南间最快旅行时间为1小时59分，压缩19分。全线安排停站少、速度快、旅时短的标杆列车99列，较现图增加36列，辐射20个省份。

完善中西部地区列车开行结构，为中部地区崛起和西部大开发提供有力支撑。在郑州、武汉、长沙等城市间增开标杆列车28列，进一步压缩中部地区省会城市间时空距离；首开太原至深圳动车组列车，两地间旅行时间为8小时17分，较普速旅客列车压缩27小时57分。新的列车运行图还为即将开通运营的兰张高铁兰州至武威段、巴中至南充高铁、日兰高铁庄寨至兰考段等新线列车运行作出安排，中西部地区路网整体效能将进一步提升。

优化部分旅客列车运行方案，服务国家战略和区域经济社会发展。北京站首次开行经由京沪高铁运行的动车组列车，可达上海、青岛、厦门等主要旅游城市，安排2列京广高铁标杆列车在北京站始发终到。首次开行乌兰浩特至青岛北普速旅客列车、沈阳北至汉口动车组列车，在北京朝阳至哈尔滨西站间增开动车组列车2列，强化东北地区与其他区域互联互通，助力东北全面振兴。

优化货运产品供给，助力畅通国内国际双循环。本次调图统筹市场需求和货运能力，优化货运产品供给，增开跨铁路局集团公司快运班列25列，其中中欧班列5列、中亚班列2列、多式联运班列11列、城际班列7列。兰新铁路增开货物列车6列，进一步提升疆煤外运能力。利用南昌东至深圳站间2列动车组确认列车办理高铁快运批量运输，提升铁路物流时效，满足客户多样化需求。新增铺画重庆、武汉、义乌、广州等与德国杜伊斯堡、波兰华沙间全程时刻表中欧班列，保障国际供应链产业链稳定畅通。

《 人民日报 》（ 2024年05月31日 10 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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