本报北京5月30日电 （记者林丽鹂）记者近日从市场监管总局获悉：聚焦经营主体关心的重点问题，市场监管总局制定了《市场监管部门优化营商环境重点举措（2024年版）》（以下简称《重点举措》），即日起向社会公开征求意见。

《重点举措》共10部分，40条具体措施，注重经营主体需求导向，进一步优化营商环境的政策措施供给。特别是对经营主体关注和反映的一些共性问题、突出问题，如注册资本认缴制变化、企业跨省迁移难、连锁企业准入便利化程度有待提升、存在冒名登记、职业索赔以及监管执法中“小过重罚”“类案不同罚”等近年来一些影响营商环境的问题，主动回应经营主体和社会关切，研究提出推动出台《中华人民共和国公司法》配套实施规定、企业跨省迁移可直接到迁入地办理登记、防止虚假登记、依法规范职业索赔行为、完善行政执法裁量权基准等针对性解决措施，指导地方制定完善首违不罚、轻微免罚、减轻处罚清单等进一步优化营商环境的务实举措。

《 人民日报 》（ 2024年05月31日 10 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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