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前4月全国社会物流总额111.9万亿元

2024年05月31日06:04 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京5月30日电  （记者欧阳洁）中国物流与采购联合会发布的物流运行数据显示，1至4月，全国社会物流总额111.9万亿元，同比增长6.1%，增速比一季度提高0.2个百分点。4月社会物流总额同比增长6.6%，较3月增速提高了2.2个百分点，社会物流总额持续恢复，累计增速总体稳步回升。

　　工业品物流需求加快恢复。1至4月，工业品物流总额比上年增长5.8%，比一季度提高0.2个百分点。4月增长6.3%，增速比3月加快1.8个百分点。4月，有超过八成行业物流总额有所回升，特别是部分出口优势产业物流需求支撑作用有所增强。汽车制造、通信和其他电子设备制造、船舶和其他运输设备制造物流总额增长均超过10%，增速明显领先工业平均水平且较上月有所加快，显示装备制造领域对物流需求整体支撑作用依然明显。

　　从行业景气来看，1至4月中国物流业景气指数平均为50.9%，4月当月环比回升0.9个百分点，连续两个月保持回升态势，其中公路、水上、航空、快递等多数细分领域业务量均有所改善，行业整体向好发展基础进一步巩固。

　　《 人民日报 》（ 2024年05月31日 10 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)
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