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江西推动冷链物流体系建设

将试点开通小编组直达冷链班列和公路冷链专线

2024年05月31日06:04 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报南昌5月30日电  （记者朱磊）记者从江西省政府办公厅获悉：江西省已于近日印发《江西省关于支持冷链物流体系建设的若干措施》（以下简称《若干措施》），力争到2025年，全省农产品综合冷链流通率达到16.5%。

　　《若干措施》明确，为打通冷链物流“最后一公里”，江西将试点开通连接特色农产品产地和主要消费城市的小编组直达冷链班列和公路冷链专线。落实在农村建设的保鲜仓储设施用电价格支持政策，对家庭农场、农民合作社、供销合作社、邮政快递企业、产业化龙头企业在农村建设的保鲜仓储设施用电实行农业生产用电价格。

　　《若干措施》要求，按照“需求导向、分批建设”的原则，积极对接食品产业园等，以农产品进入冷链体系的需求为导向，对冷链物流基础设施和冷链运输干支线建设实行挂图作战，开通省内主要城市连接粤港澳大湾区、长三角地区的冷链运输干线和省内支线。

　　《 人民日报 》（ 2024年05月31日 10 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)
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