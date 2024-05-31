本报南宁5月30日电 （记者庞革平）记者从广西电力交易中心获悉：今年以来，广西壮族自治区首次将新能源电动汽车运营商纳入市场交易，共6家试点新能源汽车充电运营商参与低谷电力消纳交易，预计拉动低谷电量增长24.74万千瓦时。

对于电力系统来说，聚集的新能源汽车是大型移动“充电宝”。广西积极探索新能源汽车与电网融合互动新模式，通过电力市场化交易手段，引导新能源汽车参与电网削峰填谷，充分发挥其作为可控负荷、移动储能的灵活调节能力，助力新能源消纳。同时，发挥电力市场配置资源作用，实现源荷互动互惠。

为吸引新能源汽车充电运营商积极参与，广西针对市场特点开展交易可行性研究，并进一步优化市场机制，从市场注册、交易方式、交易申报、价格机制、结算考核等全过程评估充电运营商参与电力市场的难点和堵点，完善了2024年年度交易方案及中长期交易规则。同时，评估新能源汽车充电运营商参与低谷电力消纳交易的补偿力度，在弃风弃光等风险时段，给予参与交易的新能源汽车充电运营商增量用电补偿。

《 人民日报 》（ 2024年05月31日 10 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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