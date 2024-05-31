人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

提生产能力，畅流通环节，强全程监管

建好“菜园子” 拎稳“菜篮子”

本报记者 常 钦
2024年05月31日06:07 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　山东省青岛市李沧区王家下河社区花椒山生态基地，村民采收成熟的黄瓜、西红柿。
　　张 鹰摄（人民视觉）

　　核心阅读

　　习近平总书记强调：“要真正落实‘菜篮子’市长负责制，确保猪肉、蔬菜等农副产品供给安全。”

　　“菜篮子”连着城乡两头，关系民生。我国1988年启动“菜篮子”工程，2017年建立“菜篮子”市长负责制考核制度。总体上看，各地认真落实市长主体责任，积极推进“菜篮子”工程高质量发展，“菜篮子”产品供给充足、品种丰富、质量提高，市场体系逐步完善，较好保障了市场稳定安全供给，为满足广大人民群众日益增长的消费需求发挥了重要作用。

　　看生产端——

　　优品种、强基地，“菜篮子”产品生产稳定、供应充足

　　一方水土养一方人。湖南人日常的菜篮子里，辣椒少不了。湖南省长沙市各地的菜园子里，辣椒育种能力、种植水平常年位居全国前列。

　　长沙市望城区靖港镇芦江社区的辣椒种植基地，植株长势喜人，辣椒挂满枝头。“早熟，品质优良，口感软糯香辣，这是我们主推的品种。”金畴生态农业有限公司负责人彭莎给记者算了笔细账，“长研青香辣椒赶早一周上市，不仅饱了消费者口福，还实现了效益增长，预计每亩产值可达2万元。”

　　眼下，青香辣椒正迎来采收旺季。“好辣椒是种出来的。在种植过程中，注重土壤的保养，使用有机肥，通过科学灌溉和巧妙施肥，辣椒吃饱喝足长得壮，实现产量和质量双提高。”彭莎说，基地产的辣椒，凭借优良的品质、鲜香的口感不仅在长沙畅销，为多家餐饮门店供货，还通过电商平台销至北京、上海、深圳等地。

　　“一碗辣椒炒肉，满是小时候的味道。4月就能吃到本地辣椒，真过瘾。”市民李海珍是种植基地的回头客。她告诉记者：“以前，每年4到5月，本地蔬菜青黄不接，菜价时有波动。现在，市场里的蔬菜琳琅满目，一年四季不断档，选择越来越多，不光新鲜，价格还很友好。”

　　小小“菜篮子”，装着大民生。“田间的美味、餐桌的丰盈，得益于‘菜篮子’工程建设的扎实推进。”长沙市农业农村局局长戴建文说，目前长沙已建设蔬菜稳产保供基地119个，水产品稳产保供基地55个，“菜篮子”产品年交易量达1200万吨。新品种培育、新产品研发、新技术种植齐发力，近年来筛选出软皮辣椒等20个新品种，创新集成了优质辣椒越冬生产等13项新技术，让市民“菜篮子”价稳物丰。

　　贵州省贵阳市息烽县永靖镇老厂村，是贵阳市重点打造的蔬菜专业村之一，也是全市莲花白种植规模最大的村庄。村民朱明德招呼10多名工人将育好的莲花白菜苗移栽到自己的100多亩种植基地上。“抓时间就是抓产量，早点育苗移栽，7、8月份还能再种第二季。”朱明德说。

　　在老厂村，像朱明德一样种植上百亩的大户有20多户，今年全村预计种植莲花白接近4000亩。看着忙碌的菜农，很难想象这里曾是块贫瘠地。“这里平均海拔1400米，专家来会诊说，只适合种耐寒的白菜、包菜。”老厂村党支部副书记李小红说，经过试种试验，发现莲花白储存容易，投入产出比大，乡亲们将莲花白种植作为首选，打造全县的莲花白种植基地，夏秋冷凉蔬菜成了村里产业发展的突破口。

　　守好群众“菜篮子”，关键在于建好“菜园子”。近两年来，贵阳市连续实施了2个10万亩蔬菜示范基地提升项目，以“一村一品”为抓手，打造161个蔬菜种植专业村，持续提升全市蔬菜生产和保供能力。贵阳市农业农村局局长马骁介绍：“今年全市将完成蔬菜播种面积213万亩、产量力争达到348万吨，食用菌完成种植3亿棒、产量预计10.5万吨，进一步保障市场供应，拎稳‘菜篮子’。”

　　“近年来，我国主要‘菜篮子’产品生产稳定、供应充足、价格波动基本正常。”农业农村部市场与信息化司司长雷刘功介绍，“菜篮子”工程实施以来，各级农业农村部门积极组织发展“菜篮子”产品生产，“菜篮子”产品生产能力不断提升，多数“菜篮子”产品人均占有量已达到或超过世界平均水平，产品生产结构更加优化，产业布局更加合理，花色品种更加多样，区域间、季节间的生产波动进一步缩小，市场均衡供给能力大幅提升。

　　据统计，2022年全国蔬菜产量约8亿吨、水果产量3.13亿吨、肉类产量9328万吨、水产品产量6866万吨、奶类产量4027万吨、禽蛋产量3456万吨，合计产量约13.5亿吨。

　　看流通端——

　　大市场多元化、多主体、多形式，农产品“从田间到餐桌”更顺畅

　　“我们的双泉蜜薯含糖量高，软糯香甜。刚起步时销售渠道有限，蜜薯一度销路不太好。”济南好运泉农业专业合作社负责人孙健说，一筹莫展之际，济南市“菜篮子”工程产销联盟伸出援手，通过“菜篮子”直通车送进社区，蜜薯一下由“滞销”变成“畅销”。“我们成功拓展新的销售渠道，为市民带来新鲜、健康的农产品，实现产销双赢。”

　　近年来，为做好农产品产销对接，济南市以农产品区域公用品牌为引领，先后遴选120家市优质农产品企业获得品牌授权，授权产品361款，莱芜生姜、章丘大葱等优质农产品，多次搭乘“菜篮子”直通车进社区，零距离展销、面对面推介，实现助农惠民的产销对接，完成原产地“最初一公里”和消费端“最后一公里”的无缝连接。

　　农业农村部等部门大力健全农产品市场体系，积极推动农产品批发市场建设，引导农民合作社参加农社、农超、农校对接等多种类型的产销对接活动，不断拓宽销售渠道。

　　建设农产品产地冷藏保鲜设施，能够缓解产品季节集中上市与长期需求的矛盾，对于促进“菜篮子”产品流通至关重要。青岛优化“菜篮子”产品保供机制，把274个农产品生产主体、223个农产品产地冷藏保鲜设施纳入应急保供范围。

　　青岛锐阳蒜薹专业合作社就是受益者之一。“参与项目建设后，每年可冷藏保鲜蔬菜1000吨，经过保鲜后产品品质提升，错峰售卖价格平均高于收获期市场价格0.6元/千克，年均可实现销售增收60万元。”合作社理事长吕仁智说。

　　在广东省广州市，批发市场承担着超七成的“菜篮子”产品流通。广州江南果菜批发市场里人声鼎沸，满载着来自全国各地的农产品、近40个国家进口水果的运输车，全天候有序排队入场。

　　“推动老市场焕发新活力，做好传统农批市场规划升级、新旧业态有效衔接，让‘菜篮子’直通‘菜盘子’。”江南果菜批发市场经营管理有限公司董事长叶灿江说，批发市场依托国家及省市支持，投资近8亿元进行升级改造，建成信息中心、结算中心、检测中心、冷链物流等配套设施，提升市场服务能力和流通运营效率。

　　目前广州市已建成32个“菜篮子”专业市场，以果蔬和综合类市场为主，建有“菜篮子”产品零售网点超1万个，实现村社全覆盖。

　　雷刘功介绍，目前我国以批发市场为中心的“菜篮子”产品市场流通体系不断健全，多元化、多主体、多形式开放竞争的大市场、大流通格局已基本形成。

　　看管理端——

　　绿色种植、全程监管，共同守护“舌尖上的安全”

　　既要吃得新鲜，还要吃得安全、吃得健康。湖南省浏阳市沿溪镇沙龙村，蔬菜种植面积4000余亩，是长沙市重要的“菜篮子”。这里是万亩蔬菜基地核心示范区，汇集着16家蔬菜专业合作社，每天蔬菜运转量达数十吨。

　　“我们这里的蔬菜，一年四季不断档，田间随时可见菜农忙碌的身影。”沙龙村党支部书记罗平春介绍，湘鑫丰菜心是村里新丰蔬菜专业合作社的认证绿色食品，种植周期32天，每年可种八季，绿色种植，品质优良。

　　来到新丰蔬菜基地，一箱箱打包好的菜心正在装车，准备发往长沙海吉星市场。“包装上有二维码，手机一扫，采摘日期、基地信息、农残检测结果一目了然。”新丰蔬菜专业合作社负责人周福初介绍，为了发展绿色种植，合作社采用有机肥改良土壤、控排控污保护水质、生物技术杀虫等一系列措施，确保蔬菜绿色安全。另外，基地还设有专门的农残检测室，每批蔬菜要经自检、镇农办复检，合格后方可采摘对外销售。

　　“从农田到餐桌”全链条监管。重庆市民友蔬菜种植股份合作社蔬菜大棚里，工人们忙着采摘黄瓜。掀开胶帘，跨过门槛，黄瓜特有的香味扑面而来，茂盛的绿叶下，一根根翠绿的黄瓜挂满藤蔓。重庆市农业综合行政执法总队工作人员舒念辉、王红带着农药残留快检设备正随机选定黄瓜开展检测。

　　“天气热了，蔬菜销售走旺。这段时间合作社的蔬菜一直供不应求，乡亲们忙着采收、装箱送往城区农贸市场和超市。”说话间，舒念辉和王红在蔬菜大棚内收集好黄瓜样本，做好信息登记，将样品称重、切段、捣碎……完成制样过程后，将制备样品转入前处理、上机检测分析、数据处理，不到20分钟，高风险农药残留指标快速检测完成。

　　“我们的执法检测都是选择在装车之前。像这家合作社的蔬菜，除了接受风险监测、监督抽查外，每个批次上市产品还要求开具食用农产品承诺达标合格证，通过自控自检、委托检测等方式确保质量安全，合格了才能进入市场。”舒念辉介绍。

　　据了解，2023年以来，重庆市开展农产品质量安全风险监测5.47万批次、合格率达99.28%。2023年，全市注册使用农产品质量安全追溯平台的生产经营主体达6958家，绿色、有机和地理标志农产品100%纳入追溯管理。

　　“菜篮子”产品质量安全体系不断完善，居民消费保障能力有效提升。农业农村部一方面从源头提升质量安全水平，深入推进农业生产和农产品“三品一标”，提高标准化水平；另一方面强化农产品质量安全执法监管，集中力量组织开展畜产品、生鲜乳、蔬菜等专项整治，加大违禁生产、经营、使用高毒农药等不法行为打击力度，着力推进监管体系建设，我国农产品质量安全总体水平稳中有升。

　　《 人民日报 》（ 2024年05月31日 18 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
钟中林：贴近消费者需求 “刷新”美好生活空间
　　“我们以‘长期主义’心态，努力与消费者‘双向奔赴’。”近日，立邦中国区首席执行官钟中林表示，近十年来，立邦中国业绩一直保持着两位数的年复合增长率。…
业界：以科技创新推进城乡建设发展绿色转型
　　人民网北京5月30日电 （记者杜燕飞）“我们要推进城乡建设发展绿色转型。”“全彩微图层技术能够实现展示、装饰与离网自发电的功能统一。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部