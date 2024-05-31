本报记者 常 钦

山东省青岛市李沧区王家下河社区花椒山生态基地，村民采收成熟的黄瓜、西红柿。

张 鹰摄（人民视觉）

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习近平总书记强调：“要真正落实‘菜篮子’市长负责制，确保猪肉、蔬菜等农副产品供给安全。”

“菜篮子”连着城乡两头，关系民生。我国1988年启动“菜篮子”工程，2017年建立“菜篮子”市长负责制考核制度。总体上看，各地认真落实市长主体责任，积极推进“菜篮子”工程高质量发展，“菜篮子”产品供给充足、品种丰富、质量提高，市场体系逐步完善，较好保障了市场稳定安全供给，为满足广大人民群众日益增长的消费需求发挥了重要作用。

看生产端——

优品种、强基地，“菜篮子”产品生产稳定、供应充足

一方水土养一方人。湖南人日常的菜篮子里，辣椒少不了。湖南省长沙市各地的菜园子里，辣椒育种能力、种植水平常年位居全国前列。

长沙市望城区靖港镇芦江社区的辣椒种植基地，植株长势喜人，辣椒挂满枝头。“早熟，品质优良，口感软糯香辣，这是我们主推的品种。”金畴生态农业有限公司负责人彭莎给记者算了笔细账，“长研青香辣椒赶早一周上市，不仅饱了消费者口福，还实现了效益增长，预计每亩产值可达2万元。”

眼下，青香辣椒正迎来采收旺季。“好辣椒是种出来的。在种植过程中，注重土壤的保养，使用有机肥，通过科学灌溉和巧妙施肥，辣椒吃饱喝足长得壮，实现产量和质量双提高。”彭莎说，基地产的辣椒，凭借优良的品质、鲜香的口感不仅在长沙畅销，为多家餐饮门店供货，还通过电商平台销至北京、上海、深圳等地。

“一碗辣椒炒肉，满是小时候的味道。4月就能吃到本地辣椒，真过瘾。”市民李海珍是种植基地的回头客。她告诉记者：“以前，每年4到5月，本地蔬菜青黄不接，菜价时有波动。现在，市场里的蔬菜琳琅满目，一年四季不断档，选择越来越多，不光新鲜，价格还很友好。”

小小“菜篮子”，装着大民生。“田间的美味、餐桌的丰盈，得益于‘菜篮子’工程建设的扎实推进。”长沙市农业农村局局长戴建文说，目前长沙已建设蔬菜稳产保供基地119个，水产品稳产保供基地55个，“菜篮子”产品年交易量达1200万吨。新品种培育、新产品研发、新技术种植齐发力，近年来筛选出软皮辣椒等20个新品种，创新集成了优质辣椒越冬生产等13项新技术，让市民“菜篮子”价稳物丰。

贵州省贵阳市息烽县永靖镇老厂村，是贵阳市重点打造的蔬菜专业村之一，也是全市莲花白种植规模最大的村庄。村民朱明德招呼10多名工人将育好的莲花白菜苗移栽到自己的100多亩种植基地上。“抓时间就是抓产量，早点育苗移栽，7、8月份还能再种第二季。”朱明德说。

在老厂村，像朱明德一样种植上百亩的大户有20多户，今年全村预计种植莲花白接近4000亩。看着忙碌的菜农，很难想象这里曾是块贫瘠地。“这里平均海拔1400米，专家来会诊说，只适合种耐寒的白菜、包菜。”老厂村党支部副书记李小红说，经过试种试验，发现莲花白储存容易，投入产出比大，乡亲们将莲花白种植作为首选，打造全县的莲花白种植基地，夏秋冷凉蔬菜成了村里产业发展的突破口。

守好群众“菜篮子”，关键在于建好“菜园子”。近两年来，贵阳市连续实施了2个10万亩蔬菜示范基地提升项目，以“一村一品”为抓手，打造161个蔬菜种植专业村，持续提升全市蔬菜生产和保供能力。贵阳市农业农村局局长马骁介绍：“今年全市将完成蔬菜播种面积213万亩、产量力争达到348万吨，食用菌完成种植3亿棒、产量预计10.5万吨，进一步保障市场供应，拎稳‘菜篮子’。”

“近年来，我国主要‘菜篮子’产品生产稳定、供应充足、价格波动基本正常。”农业农村部市场与信息化司司长雷刘功介绍，“菜篮子”工程实施以来，各级农业农村部门积极组织发展“菜篮子”产品生产，“菜篮子”产品生产能力不断提升，多数“菜篮子”产品人均占有量已达到或超过世界平均水平，产品生产结构更加优化，产业布局更加合理，花色品种更加多样，区域间、季节间的生产波动进一步缩小，市场均衡供给能力大幅提升。

据统计，2022年全国蔬菜产量约8亿吨、水果产量3.13亿吨、肉类产量9328万吨、水产品产量6866万吨、奶类产量4027万吨、禽蛋产量3456万吨，合计产量约13.5亿吨。

看流通端——

大市场多元化、多主体、多形式，农产品“从田间到餐桌”更顺畅

“我们的双泉蜜薯含糖量高，软糯香甜。刚起步时销售渠道有限，蜜薯一度销路不太好。”济南好运泉农业专业合作社负责人孙健说，一筹莫展之际，济南市“菜篮子”工程产销联盟伸出援手，通过“菜篮子”直通车送进社区，蜜薯一下由“滞销”变成“畅销”。“我们成功拓展新的销售渠道，为市民带来新鲜、健康的农产品，实现产销双赢。”

近年来，为做好农产品产销对接，济南市以农产品区域公用品牌为引领，先后遴选120家市优质农产品企业获得品牌授权，授权产品361款，莱芜生姜、章丘大葱等优质农产品，多次搭乘“菜篮子”直通车进社区，零距离展销、面对面推介，实现助农惠民的产销对接，完成原产地“最初一公里”和消费端“最后一公里”的无缝连接。

农业农村部等部门大力健全农产品市场体系，积极推动农产品批发市场建设，引导农民合作社参加农社、农超、农校对接等多种类型的产销对接活动，不断拓宽销售渠道。

建设农产品产地冷藏保鲜设施，能够缓解产品季节集中上市与长期需求的矛盾，对于促进“菜篮子”产品流通至关重要。青岛优化“菜篮子”产品保供机制，把274个农产品生产主体、223个农产品产地冷藏保鲜设施纳入应急保供范围。

青岛锐阳蒜薹专业合作社就是受益者之一。“参与项目建设后，每年可冷藏保鲜蔬菜1000吨，经过保鲜后产品品质提升，错峰售卖价格平均高于收获期市场价格0.6元/千克，年均可实现销售增收60万元。”合作社理事长吕仁智说。

在广东省广州市，批发市场承担着超七成的“菜篮子”产品流通。广州江南果菜批发市场里人声鼎沸，满载着来自全国各地的农产品、近40个国家进口水果的运输车，全天候有序排队入场。

“推动老市场焕发新活力，做好传统农批市场规划升级、新旧业态有效衔接，让‘菜篮子’直通‘菜盘子’。”江南果菜批发市场经营管理有限公司董事长叶灿江说，批发市场依托国家及省市支持，投资近8亿元进行升级改造，建成信息中心、结算中心、检测中心、冷链物流等配套设施，提升市场服务能力和流通运营效率。

目前广州市已建成32个“菜篮子”专业市场，以果蔬和综合类市场为主，建有“菜篮子”产品零售网点超1万个，实现村社全覆盖。

雷刘功介绍，目前我国以批发市场为中心的“菜篮子”产品市场流通体系不断健全，多元化、多主体、多形式开放竞争的大市场、大流通格局已基本形成。

看管理端——

绿色种植、全程监管，共同守护“舌尖上的安全”

既要吃得新鲜，还要吃得安全、吃得健康。湖南省浏阳市沿溪镇沙龙村，蔬菜种植面积4000余亩，是长沙市重要的“菜篮子”。这里是万亩蔬菜基地核心示范区，汇集着16家蔬菜专业合作社，每天蔬菜运转量达数十吨。

“我们这里的蔬菜，一年四季不断档，田间随时可见菜农忙碌的身影。”沙龙村党支部书记罗平春介绍，湘鑫丰菜心是村里新丰蔬菜专业合作社的认证绿色食品，种植周期32天，每年可种八季，绿色种植，品质优良。

来到新丰蔬菜基地，一箱箱打包好的菜心正在装车，准备发往长沙海吉星市场。“包装上有二维码，手机一扫，采摘日期、基地信息、农残检测结果一目了然。”新丰蔬菜专业合作社负责人周福初介绍，为了发展绿色种植，合作社采用有机肥改良土壤、控排控污保护水质、生物技术杀虫等一系列措施，确保蔬菜绿色安全。另外，基地还设有专门的农残检测室，每批蔬菜要经自检、镇农办复检，合格后方可采摘对外销售。

“从农田到餐桌”全链条监管。重庆市民友蔬菜种植股份合作社蔬菜大棚里，工人们忙着采摘黄瓜。掀开胶帘，跨过门槛，黄瓜特有的香味扑面而来，茂盛的绿叶下，一根根翠绿的黄瓜挂满藤蔓。重庆市农业综合行政执法总队工作人员舒念辉、王红带着农药残留快检设备正随机选定黄瓜开展检测。

“天气热了，蔬菜销售走旺。这段时间合作社的蔬菜一直供不应求，乡亲们忙着采收、装箱送往城区农贸市场和超市。”说话间，舒念辉和王红在蔬菜大棚内收集好黄瓜样本，做好信息登记，将样品称重、切段、捣碎……完成制样过程后，将制备样品转入前处理、上机检测分析、数据处理，不到20分钟，高风险农药残留指标快速检测完成。

“我们的执法检测都是选择在装车之前。像这家合作社的蔬菜，除了接受风险监测、监督抽查外，每个批次上市产品还要求开具食用农产品承诺达标合格证，通过自控自检、委托检测等方式确保质量安全，合格了才能进入市场。”舒念辉介绍。

据了解，2023年以来，重庆市开展农产品质量安全风险监测5.47万批次、合格率达99.28%。2023年，全市注册使用农产品质量安全追溯平台的生产经营主体达6958家，绿色、有机和地理标志农产品100%纳入追溯管理。

“菜篮子”产品质量安全体系不断完善，居民消费保障能力有效提升。农业农村部一方面从源头提升质量安全水平，深入推进农业生产和农产品“三品一标”，提高标准化水平；另一方面强化农产品质量安全执法监管，集中力量组织开展畜产品、生鲜乳、蔬菜等专项整治，加大违禁生产、经营、使用高毒农药等不法行为打击力度，着力推进监管体系建设，我国农产品质量安全总体水平稳中有升。

《 人民日报 》（ 2024年05月31日 18 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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