本报记者 郁静娴

一碗天水麻辣烫，盛满“甘味”土特产。食用菌、辣椒、马铃薯、花椒……串起一条条从田间到餐桌的乡村特色产业链条。

在甘肃天水市甘谷县新兴镇雒家村，鑫肥源农业农民专业合作社的6个辣椒育苗大棚里，“天椒24号”长势正好。合作社负责人牛航杰说，辣椒育苗需要的种肥、人工等资金投入不少，多亏年初从农行获得一笔20万元的“富民贷”。“苗子供不应求，长在地里就被订走了，估计利润能有20多万元。”目前，全村有22名脱贫户定期在育苗基地务工。

种得好，还得加工好。甘肃叁禾优选供应链管理有限公司总经理颉金枝在新兴镇颉家村长大。几年前，她返乡带着全村人干起了辣椒传统加工，“我们收上来的头茬辣椒色泽红艳，肉质厚实不透光，从晾晒、翻炒到舂捣都是传统手工制作，来天水旅游的游客都愿意带回去尝尝。”今年秋季，颉金枝计划多收购一些辣椒，已跟农行达成贷款意向。“后续资金有保障，创业信心更足了。”

畅渠道，让“甘味”香飘更远。在甘谷特产馆，甘肃像山融创科技发展有限公司总经理王焕文向记者展示了以甘谷辣椒为原料加工而成的辣椒丝、辣椒面等产品。去年以来，在农行资金支持下，公司先后打造甘谷特产馆、甘谷县农特产品集采集配中心，依托电商平台，推动甘谷农产品销往全国。“今年我们还建立了专业团队，对消费区域、复购率等指标进行大数据分析，针对市场需求变化随时调整经营策略。”王焕文说。

市场红火的不只是辣椒。在定西市临洮县农原淀粉有限公司，大宽粉、韭叶粉等各类马铃薯粉订单不断增加。“定西宽粉的知名度起来了，我们想抓住这个机会扩大生产。”公司负责人聂红彦说，经过农行定西分行综合评估后，一周不到，企业就获得了30万元贷款资金。

兴业态，促进三产融合发展。麦积山风景名胜区、伏羲庙、甘谷大象山、水帘洞石窟群……“美食吸引游客纷至沓来。聚焦天水乃至全省乡村特色旅游资源，我们推出‘乡旅贷’专属产品，支持乡村旅游经营户发展餐饮、住宿等多元业态。”农行甘肃分行副行长王纪旺介绍，截至目前，“乡旅贷”已在全省10个市州投放落地。其中，天水分行发放支持农家乐客户贷款234户、5112万元。

在天水市麦积区麦积镇后川村，五味子农家乐负责人朱天鹏在村里干了20多年餐饮，年初通过农行“乡旅贷”筹集到90万元资金，“打算用这笔钱提升住宿环境，让更多游客愿意住下来。”

惠农资金汩汩流动，兴产业、富农家。针对产业链上各类生产经营主体，农行甘肃分行及时跟进对接最新融资发展需求，创新信贷产品，强化资金保障。在定西，围绕马铃薯种植、深加工以及良种繁育等领域，定西分行近两年累计投放马铃薯产业贷款9667万元。在天水，农行天水分行近3年为武山、甘谷蔬菜及上下游产业链投放蔬菜综合贷款6.91亿元，累计种植面积近9.5万亩，带动3.1万多名农民增收。

《 人民日报 》（ 2024年05月31日 18 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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