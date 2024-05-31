原标题：普惠金融十年，看国寿股份实践的“吉林样本”

从2013年党的十八届三中全会正式提出“发展普惠金融”至今，我国普惠金融纳入国家发展战略已经走过了十年历程。

十年来，中国人寿保险股份有限公司（以下简称“中国人寿寿险”）吉林省分公司始终坚持“以人民为中心”的发展思想，以“服务国家发展大局 守护人民美好生活”为企业使命，以服务“健康中国”建设、服务积极应对人口老龄化国家战略、助力乡村振兴战略等为主线，积极承担社会责任，充分发挥保险业经济补偿、资金融通、社会管理三大功能，逐步形成多元化、多层次、广覆盖、有差异的普惠保险服务体系，普惠金融产品不断丰富、智能化服务水平不断提升，服务覆盖率和可得性持续扩展，人民群众获得感和满意度不断增强。

以需求为导向 助力构建多层次社会保障体系

十年来，中国人寿寿险公司坚持“以需求为导向”，在充分发挥寿险主营业务优势基础上，围绕新时代背景下人民群众的切身需求，积极改革创新，探索切合吉林地域实际，具有普惠性的多元化保险产品，推出了多款覆盖各年龄段不同受众人群的普惠保险产品。

花50元参保老年人意外伤害保险，伏龙泉镇裕民村鲍老汉打苞米时意外骨折，一共11000多的医疗费，除了合作医疗报销2000多元，中国人寿寿险吉林省分公司还赔付了5000元；匡家村王大爷煤烟中毒不幸意外身故，家人得到了5.5万元的保险理赔款。

积极应对人口老龄化，事关国家发展和民生福祉，是实现经济高质量发展、维护国家安全和社会稳定的重要举措。根据吉林省2023年国民经济和社会发展统计数据，截至2023年底，吉林省常住人口中60岁及以上老年人口有626.83万人，占全省总人口的26.79%，平均每4个人中就有1位老年人，根据第七次全国人口普查数据，吉林省老龄化程度居全国第4位，已进入中度老龄化社会。为提高广大老年人及其家庭抵御意外风险的能力，自2014年起，中国人寿寿险吉林省分公司积极与相关政府部门合作，面向全省60周岁以上老人提供保费低廉的老年人专属意外伤害保险，有效缓解了老年人风险高、投保受限的问题。

住在长春市高新区馨欣安老院的72岁重度失能老人孙家树（化名）此前投保了中国人寿寿险公司的长期护理保险（以下简称“长护险”）。同时患有帕金森病和糖尿病的他2023年2月入住了这家安老院，在护理员们的精心护理下，状态一直很好。孙家树的外孙女张女士来探望时表示：“多病共存的失能老人需要生活照料及医疗护理，普通家庭很难做到，长期护理保险解决了失能患者家属的实际困难。我外公在这里不仅得到了专业的护理，每个月长期护理保险的赔付也能帮我们减轻两千多元的医疗护理费用。”

党的二十大报告明确提出要建立长期护理保险制度，吉林省是全国首批长护险试点重点联系省份。作为长护险试点工作承办单位，中国人寿寿险吉林省分公司充分发挥专业优势和技术优势，坚持以“创新管理举措、开展贴心服务”为主线，逐步建立起“有温度、有标准、有监管”的特色长期护理保险管理服务体系，降低了许多吉林普通家庭的护理负担和经济压力，提高了失能、半失能老人的生活质量。经过两年试点，截至2023年12月31日，已在省内承办长期护理保险经办项目3个，覆盖吉林省内超300万人，成功打造出“专业评估+互联网+监管”可借鉴、可复制、可持续发展的“吉林样板”。

2013年至今，中国人寿寿险吉林省分公司连续10年承办吉林省城乡居民大病保险项目，截至2023年底，公司该项业务累计承保超5500万人，承担风险保额近17万亿元，理赔支出超30亿元。2022年11月，张先生投保了国寿鑫享宝专属商业养老保险，中国人寿寿险吉林省分公司首单个人养老金产品落户春城；关注学生和儿童群体健康成长，推出“乐学无忧”等学生短险产品；“女性安康”和“男性安康”等系列保险产品，为适龄女性及男性提供特定疾病保障……十年间，中国人寿寿险吉林省分公司以客户为中心，围绕客户需求变化，不断推陈出新，丰富拓展普惠保险产品，先后累计推出老年人保险、农村小额保险、学生保险、新市民新业态等多款保险产品，广泛覆盖了个人客户、法人客户、战略客户群体，现已形成涵盖疾病保障、身故保障、医疗保障、意外伤害保障、养老保障以及面向特定群体、特定区域的多元化产品体系，有效满足了吉林人民群众个性化、多样化、不断升级的保险需求。

以人民为中心 多维触角发挥保险主责主业优势

作为一家扎根东北的国有大型金融保险企业，中国人寿寿险吉林省分公司始终把“全体人民享有”作为普惠保险发展的出发点和立足点，着力落实国之所需、民之所盼，主动承担企业责任，为助力政府织密织牢民生保障网、守护吉林人民美好生活贡献力量。

“昨天递交了理赔申请，今天赔付款就打到我账户上了，太快啦！”在吉林市打工，因新冠感染住院治疗的小王对中国人寿寿险吉林省分公司的理赔效率赞不绝口。2022年，新冠疫情来袭。中国人寿寿险吉林省分公司迅速反应，将针对小微企业的“员福保”等专属方案最短时间实现线上无纸化投保，免“面”受理，全力助力吉林中小微企业复工复产，保障特定时期企业项下员工人身安全，积极帮助在吉企业铸牢风险防控屏障，共克时艰，渡过难关。

近年来，中国人寿寿险吉林省分公司积极把握重要政策机遇期，充分发挥中国人寿品牌优势、机构优势、服务优势和队伍优势，优化服务质态，强化智慧网络，简化经办流程，持续打造“快捷、温暖”的国寿理赔服务品牌。

理赔服务是客户感知保险的重要触点，中国人寿寿险吉林省分公司严格依照“从实理赔”原则，不惜赔、不滥赔，不断完善制度，简化流程，提高效率，优化服务体验，诠释“中国人寿在您身边”的服务承诺。专为老年客户开通的一声直达、一键接入的“空中客服”服务，打通了线上服务“最后一公里”。依托科技赋能，连接柜面触点，推出医疗电子开票即报案服务场景。为不方便行动的特定客户提供“上门赔”服务。通过“重疾一日赔”实现“确诊即可赔”。签约医疗机构，推出“免报案、免临柜、免资料、免等待”，尝试推广“出院即赔”线上“一站式”理赔直付服务。此外，围绕客户购买保险后的关键时刻，中国人寿寿险吉林省分公司还推出许多特色服务项目，如生日问候、定期保单检视、6.16客户节、“听名医·讲免疫”直播课、国寿小画家、700健步行等增值服务，主动与客户保持互动，为客户提供全生命周期内持续的专属服务体验。家人式管理、亲情式服务，极大地丰富了保险服务形式，扩宽了保险服务内容，得到了广大客户的赞许与好评。

以高质量发展为目标 在更宽广的领域推进普惠金融实践

发展普惠金融，是金融业支持现代经济体系建设、助力服务实体经济发展的重要体现，是缓解人民日益增长的金融服务需求和金融供给不平衡不充分之间矛盾的重要途径，是我国实现高质量发展，全方位振兴的必然要求。

从覆盖人群来看，小微企业、农民、城镇低收入人群、困难人群、老年人等特殊群体是我国普惠金融的重点服务对象，这既与保险业的服务对象高度重合，同时也对保险业在普惠金融高质量发展中发挥更大作用提出了切实、具体的要求。

日前，按照监管机构和上级公司“普惠金融推进月”行动统一部署，中国人寿寿险吉林省分公司积极落实，围绕“普聚金融服务，惠及千企万户”主题，以高质量发展为目标，在所辖范围内全面开展政策宣讲、调研走访、媒体宣传、互动解答等普惠金融宣传推广活动，广泛普及金融知识，宣传普惠金融政策，总结经验、成果，拓宽视野、思路，确保“普惠金融推进月”活动落细、落实。

“道阻且长，行则将至；行而不辍，未来可期”。伴随国家发展普惠金融走过十年，作为寿险行业“头雁”，中国人寿寿险公司将以“普惠金融推进月”活动为契机，继续以实际行动践行“以人民为中心”的发展思想，持续构建多元化普惠保险供给体系，推进普惠保险项目、产品和服务向更多领域、更广泛人群延伸、拓展，着力做好普惠金融高质量可持续发展大文章，充分发挥经济减震器和社会稳定器作用，为扎实推进共同富裕和实现中国式现代化贡献智慧与力量。

(责编：董童、李源)

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