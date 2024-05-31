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插混市场全面崛起 中国品牌引领行业技术突破

2024年05月31日08:58 | 来源：人民网
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人民网北京5月31日电 （记者车柯蒙）“中国应当跳过燃油车专利限制，直接发展新能源汽车。”32年前，钱学森的一封信启发了中国新能源汽车的萌芽。32年过去，我国新能源汽车已经建立起完整和自主可控的产业链体系，实现“量价齐升”，发展成为一张崭新的“中国名片”。

4月上半月，中国新能源车的零售渗透率首次超过50%；5月第三周，新能源车的上险渗透率也首次突破50%……今年以来，随着《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》《2024－2025年节能降碳行动方案》等方案的印发，逐步取消新能源汽车限购等政策有望进一步提升国内新能源汽车的渗透率。

乘联会数据显示，4月新能源车市场零售67.4万辆，同比增长28.3%，环比下降5.7%；新能源车国内零售渗透率为43.7%，较去年同期32%的渗透率提升11.7个百分点。中汽协预计，2024年中国汽车市场总销量将达到3100万辆，其中新能源汽车销量将达到1150万辆。

聚焦细分领域，插电式混合动力（PHEV）市场交出亮点的“成绩单”。中汽协数据显示，今年前4个月，纯电动车型销量为182.4万辆，同比增长12.8%；插混车型销量为111.5万辆，同比增长84.5%，增速远超纯电动车。

短途用电，长途用油，可以上绿牌，享受免购置税优惠……对于大多数消费者而言，如果要选择一台新能源汽车，PHEV是不错的选择。

从各家车企表现来看，从年初到现在，包括比亚迪、东风、奇瑞、通用等车企，均推出了旗下最新的插混技术。5月28日，比亚迪第五代DM技术发布暨秦L DM-i、海豹06 DM-i发布会在西安举行。全球最高量产发动机热效率46.06%、全球最低百公里亏电油耗2.9L、全球最长综合续航2100公里……业界认为，第五代DM技术实现有望重新定义插混技术新标杆，进一步冲击燃油车市场。

2023年12月27日召开的中国电动汽车百人会论坛（2024）上，其副理事长兼秘书长张永伟公开表示，2024年我国含REEV在内的PHEV将贡献三分之一的新能源汽车销量。插混技术如何进一步加速汽车市场油转电的进程？

以比亚迪第五代DM技术为例，得益于以电为主的动力架构、全温域整车热管理架构、智电融合电子电气架构赋予强大的技术基底，能实现油耗与续航再次突破极限，NEDC百公里亏电油耗是燃油车的三分之一，满油满电综合续航是燃油车的三倍。

“世界最先进的插混技术都在中国，全球插混已经进入中国时刻。”发布会上，比亚迪总裁王传福表示。据其介绍，2023年，中国插混车型销量同比增长85%，已经成为新能源市场的热门赛道。截至目前，全球每卖出4辆插混，就有3辆是中国品牌。其中比亚迪插混车型累销超360万，中国每卖出2辆插混，就有1辆是比亚迪。

发布会上，王传福表示“插混不再是‘无人之境’。”中国插混市场的蓬勃发展，离不开国内车企在技术方面的持续创新和突破。记者了解到，近年来，以比亚迪、吉利、长城、奇瑞等为代表的中国本土混合动力技术逐渐崭露头角，进一步提升技术深度、应用广度、产业链完整度。

不难预见，随着中国汽车动力技术发展进入创新驱动阶段，中国车企已经展现出极强的创新能力。随着更多的中国品牌走向国际市场，中国品牌将引领全球汽车市场主流技术路线，进一步推动全球汽车产业的绿色变革。

(责编：孙红丽、高雷)
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