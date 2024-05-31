人民网北京5月31日电 （记者杜燕飞）信用体系建设是推进国家治理体系和治理能力现代化的有效手段。在日前举行的2024年电力行业信用体系建设领导小组（扩大）会议暨电力行业信用体系建设工作推进会议上，与会嘉宾表示，电力行业作为关系国计民生的重要基础产业，是社会信用体系建设的重要领域，要推动电力信用信息共享，构建全国统一电力市场信用体系，营造诚实守信的营商环境。

中电联党委书记、常务副理事长，电力行业信用体系建设体系建设领导小组杨昆表示，当前，在国家发改委、国家能源局的领导下，电力行业通过夯实基础、创建机制、构建平台、深化应用，电力信用体系建设取得积极进展。下一步，中电联将持续深化电力信用体系建设，加强统筹规划协调，积极培育电力信用文化，不断拓展信用应用场景，持续完善信息共享机制，不断提升信用服务能力，推动电力行业信用体系建设再上新台阶。

国家能源局电力业务资质管理中心副主任陈静表示，国家能源局高度重视能源领域信用体系建设工作。中电联要结合电力市场改革新形势、国家“双碳”目标和能源保供要求，按照国家社会信用体系建设最新要求和国家能源局总体部署，继续发挥专家优势、专业优势、行业组织优势，坚持做好信用标准化建设，夯实信用信息共享等基础工作，依法规范开展信用评价，为营造诚实守信的营商环境、助力能源绿色低碳转型和高质量发展做出新成绩。

“为推动电力行业信用体系建设高质量发展，须构建全国统一的电力市场信用体系，促进信用建设成果在关键领域的应用落地。”中电联党委委员、专职副理事长安洪光表示，中电联要加强与政府、集团企业和地方协会的协同合作，并对战略性新兴产业的信用工作进行研究，为我国电力行业的持续健康发展提供信用支撑。

(责编：孙红丽、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经