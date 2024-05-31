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外资企业进一步看好中国市场机遇

2024年05月31日08:39 | 来源：经济日报
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原标题：外资企业进一步看好中国市场机遇

　　今年以来，已有20多家跨国公司和外国商协会主要负责人受中国贸促会邀请访华，中国贸促会还组织了外资企业海南行等活动并召开10多场外资企业座谈会。在5月30日举行的中国贸促会例行新闻发布会上，中国贸促会新闻发言人赵萍表示，外资企业和中国市场是“双向奔赴”的合作共赢关系，外资企业普遍看好中国的市场机遇和供应链优势，中国超大规模市场也始终向外资企业敞开大门，欢迎外资企业投资中国，共享中国发展机遇。

　　赵萍表示，中国贸促会将始终以服务中外企业为立身之本，为外资企业在华发展提供力所能及的帮助，支持外资企业安心、放心投资中国，更好实现互利共赢。

　　“中国贸促会将多措并举，继续做好服务外资企业工作。一是让交流成为常态。将进一步健全与外资企业和在华外国商协会的常态化沟通机制，搭建高能级政商对话平台，有针对性地举办营商环境座谈会、政企对话会，加大政策宣介力度；二是让服务更加贴心。全国贸促系统服务外资企业工作专班广泛收集、推动解决外资企业各方面合理诉求，将继续密切关注外商投资苗头性、倾向性问题，加强‘小切口’调研，为有关部门决策提供参考；三是让对话平台发挥实效。将继续组织开展外资企业‘地方行’活动，并通过链博会等平台为外资企业找到更多供应链合作伙伴，助力更多高质量外资项目落地。”赵萍说。

　　本次发布会还介绍，今年以来，我国货物贸易延续去年四季度以来的回升向好态势，外贸结构不断优化，国际市场份额稳中有进，稳外贸政策持续发力，企业信心活力有所增强。

　　中国贸促会近期调研显示，81.6%的外贸企业预测上半年出口向好或持平，65.1%的受访企业新增订单较上季度增长或持平。

　　具体来看，一是外需改善带动出口提速。世界贸易组织、国际货币基金组织等预测2024年全球经济增长前景有所改善，联合国经济和社会事务部5月16日发布的《2024年世界经济形势与展望》年中更新报告，对世界经济增长前景持谨慎乐观态度；二是优势产品支撑外贸增长。集成电路、汽车、船舶等机电产品出口保持强劲增长，服装纺织等劳动密集型产品出口也有明显反弹，海外制造业复苏对我国中间品出口构成拉动；三是新质生产力助推外贸企业发展。船舶、智能制造等企业技术和商业模式创新加速，产品设计和制造品质提升取得新进展，近30%的受访企业感受到新质生产力的发展为出口增添新动能。

　　不过，针对不少受访企业反映的“2024年外贸面临较大挑战、国际贸易环境依然复杂严峻、企业成本压力增加”等问题，赵萍表示，中国贸促会将持续强化贸易促进工作。一是加大海外市场拓展力度，面向欧美、日韩、东盟、拉美等经贸伙伴，持续推动“千团出海”工作，组织外资企业赴海外参展和考察洽谈；二是高质量举办第二届链博会，帮助企业获取新客户、新订单；三是强化商事法律服务，加大经贸摩擦预警和应对力度，帮助企业防范风险、化解纠纷、维护权益，更好发挥外贸进出口对经济的支撑作用。（记者 朱琳）

(责编：方经纶、陈键)
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