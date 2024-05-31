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生猪养殖进入全行业盈利期

2024年05月31日08:41 | 来源：经济日报
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原标题：生猪养殖进入全行业盈利期

“近期猪价明显反弹，5月中下旬，生猪养殖从全行业亏损转入全行业盈利。”农业农村部猪肉全产业链监测预警首席分析师朱增勇对记者说。

今年以来，全国猪价整体呈震荡反弹走势。生猪价格从1月份第1周14.63元/公斤涨至5月份第4周的15.65元/公斤。猪肉价格波动情况与生猪价格类似，自1月份第3周24.22元/公斤震荡回升，5月份第4周上涨到25.23元/公斤，环比上涨1.4%，同比上涨4.9%。

5月24日，北京新发地农产品批发市场白条猪批发均价为19.90元/公斤，周环比、月环比、年同比全部大幅上涨。上周，新发地白条猪日均上市量为1583.43头，比上上周的1549.14头增加2.21%。去年同期，新发地白条猪日均上市量为1685.71头。

“上周新发地白条猪日均上市量有所增加，主要原因是新发地市场肉类交易大厅新引进一家屠宰厂入场交易，有力保障了每日入场交易量。在日均上市量环比增加情况下，白条猪批发均价继续上涨，说明价格上涨与市场供应不足没有直接关系。”北京新发地农产品批发市场统计部经理刘通说。

自5月中下旬起，生猪养殖进入全面盈利期。今年以来，生猪养殖饲料玉米、豆粕成本分别从1月第1周的2.76元/公斤和4.27元/公斤降至5月第4周的2.54元/公斤和3.75元/公斤，同比分别下跌13.0%和16.7%，总体呈现下降趋势。目前出栏一头120公斤的育肥猪，平均养殖成本为15.5元/公斤。综合来看，生猪养殖全行业在5月份中下旬进入全面盈利期。

猪价缘何反弹？朱增勇表示，主要是因为供需形势改善。

从生产端看，在市场引导和产能调控共同作用下，全国能繁母猪存栏量自去年起持续下降。国家统计局数据显示，一季度末，全国生猪存栏40850万头，环比减少5.9%，同比减少5.2%。一季度，全国生猪出栏19455万头，同比下降2.2%；猪肉产量1583万吨，同比下降0.4%。1月份至4月份，规模以上生猪定点屠宰企业屠宰10938万头，同比增长2.3%。从出栏活重看，虽然高于上年同期，但环比小幅下降，说明中大猪存栏量有所下降。能繁母猪存栏量下降带动生猪生产适应性调减，生猪供应过剩局面基本上得到扭转，供求基本上实现平衡。从猪肉进口来看，1月份至4月份，肉类及杂碎进口222万吨，同比下降12.6%。其中，猪肉进口34万吨，同比下降48.4%，猪肉单月进口降至2016年以来的最低水平。猪肉进口大幅下降，冻品库存也逐月减少。全国猪肉供需关系5月份开始明显改善，带动猪价5月中下旬开始明显反弹。

对于这轮猪价上涨，业内人士普遍认为，虽然近期能繁母猪存栏量比前期有所下降，但并没有下降到缺猪的程度。刘通表示，猪价上涨可能与养殖场部分惜售有关。生猪供应过剩的局面基本上得到扭转，肉价回升到养殖场摆脱亏损的水平，但上涨空间可能不会很大。

“从去年10月份到今年3月份，这期间新生仔猪数量同比下降4.9%，结合6个月的育肥周期和猪肉消费季节性增加规律，预计生猪市场进入供需平衡，下半年猪价以季节性上涨为主。”朱增勇预计，下半年全国猪价将进入季节性上涨通道。随着生猪去产能效果逐渐显现，三季度生猪市场供需关系将进一步改善，生猪养殖将会持续保持盈利。（记者 黄俊毅）

(责编：方经纶、陈键)
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