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中阿货物贸易20年增长超8倍

邹多为、艾福梅
2024年05月31日08:45 | 来源：新华网
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原标题：中阿货物贸易20年增长超8倍

　　2024年是中国—阿拉伯国家合作论坛成立20周年。海关总署30日发布数据显示，20年来，中国对阿拉伯联盟货物贸易进出口总值由2004年的3038.1亿元增至2023年的2.8万亿元，增幅高达820.9%。

　　具体来看，今年前4个月，中国对阿盟进出口9461.7亿元，创历史同期新高，同比增长3.8%，占中国外贸总值的6.9%。其中，出口4591.1亿元，同比增长14.5%；进口4870.6亿元，下降4.7%。

　　阿联酋、伊拉克、阿曼、卡塔尔、埃及和沙特阿拉伯为中国对阿盟进出口值排名前6位的国家。今年前4个月，中国与这六个国家进出口同比增速分别为增长14.5%、15.2%、10%、4.6%、6.6%和微降2%，合计进出口值占中国对阿盟进出口总值的84.8%。

　　在出口方面，中国为阿盟汽车和纺织服装第一大进口来源地。前4个月，中国对阿盟出口汽车、纺织服装同比分别增长66.3%、3.2%。

　　国际数据显示，今年一季度，中国占阿盟汽车进口市场份额约17.5%，由2023年阿盟汽车第二大进口来源地升至阿盟第一大进口来源地。2023年中国占阿盟纺织服装进口市场份额约49.6%，为阿盟纺织服装第一大进口来源地，今年一季度继续保持第一大进口来源地地位。

　　在进口方面，阿盟为中国能源产品第一大进口来源地。前4个月，中国自阿盟进口能源产品3972.9亿元，同比下降4.4%，占同期中国能源产品进口总值的38%。

　　此外，前4个月，中国民营企业对阿盟进出口4971.4亿元，同比增长16.3%，占比较去年同期提升5.7个百分点至52.5%，民营企业对阿盟进出口占比历史同期首次超五成。

　　“中阿经贸合作不仅天然互补且潜力巨大。”宁夏大学中国阿拉伯国家研究院院长李绍先表示，除了与阿拉伯国家在油气等能源方面合作不断深入，中阿也在人工智能、5G等领域的合作中取得丰硕成果，一些海湾国家还对探月、太空探索等兴趣浓厚，未来中阿在新旧能源转换、新能源以及高新科技发展方面合作空间广泛。（记者邹多为、艾福梅）

(责编：方经纶、陈键)
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