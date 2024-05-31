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量子模拟计算领域获重要突破

2024年05月31日08:47 | 来源：光明日报
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原标题：量子模拟计算领域获重要突破

从清华大学获悉，该校段路明研究组近日在量子模拟计算领域取得重要突破，首次实现512离子二维阵列的稳定囚禁冷却以及300离子量子比特的量子模拟计算。该工作实现了国际上最大规模具有单比特分辨率的多离子量子模拟计算，将原来的离子量子比特数国际纪录（61离子）往前推进了一大步，并首次实现基于二维离子阵列的大规模量子模拟。

上述成果研究论文于5月30日发表于国际学术期刊《自然》，被《自然》审稿人称为量子模拟领域的“巨大进步”“值得关注的里程碑”。

离子阱系统被认为是最有希望实现大规模量子模拟和量子计算的物理系统之一。多个实验验证了离子量子比特的高精密相干操控，该系统的规模化被认为是主要挑战。此前研究人员在保罗型离子阱中实现了最多61个离子一维阵列的量子模拟。虽然基于彭宁型离子阱可实现更大规模约两百离子的量子模拟，但因缺乏单比特分辨探测能力而难以提取量子比特空间关联等重要信息，无法用于量子计算和精密的量子模拟。

上述工作中，段路明团队研究人员利用低温一体化离子阱技术和二维离子阵列方案，大规模扩展离子量子比特数并提高离子阵列稳定性，首次实现512离子的稳定囚禁和边带冷却，并首次对300离子实现可单比特分辨的量子态测量。

研究人员进而利用300个离子量子比特实现可调耦合的长程横场伊辛模型的量子模拟计算。据悉，长程横场伊辛模型是一类重要的量子多体模型，有助于理解量子信息、凝聚态物理等领域的基本问题，也可用于求解优化问题等现实应用。

一方面，研究人员通过准绝热演化制备阻挫伊辛模型的基态，测量其量子比特空间关联，从而获取离子的集体振动模式信息，并与理论结果对比验证；另一方面，研究人员对该模型的动力学演化进行量子模拟计算，300个离子量子比特同时工作时所能执行的计算复杂度达到2的300次方，超越经典计算机的直接模拟能力。该实验系统为进一步研究多体非平衡态量子动力学这一重要难题提供了强大的工具。（记者 邓晖）

(责编：方经纶、陈键)
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