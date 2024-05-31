原标题：铁路6月15日起实行新的列车运行图

30日从国铁集团获悉，6月15日零时起，全国铁路将实行新的列车运行图。调图后，全国铁路安排图定旅客列车12690列，较现图增加205列；开行货物列车22595列，较现图增加74列，铁路客货运输能力、服务品质和运行效率进一步提升。

据介绍，新的列车运行图实行后，京广高铁将全线按时速350公里高标运营，运输品质进一步提升，运输能力总体提升4.2%。北京西、武汉至广州南间最快旅行时间分别为7小时16分、3小时17分，分别压缩22分、23分。全线安排停站少、速度快、旅时短的标杆列车99列，较现图增加36列，辐射20个省级行政区。每日8时至18时期间，京广高铁武广段每小时安排开行1至3列标杆列车，满足不同时段旅客高品质出行需求。同时，此次调图后，铁路部门还将在郑州、武汉、长沙等城市间增开标杆列车28列，进一步压缩中部地区省会城市间时空距离，进一步提升中部地区城市高铁列车的通达性。统筹运用普铁和高铁运力资源，兰新高铁增开乌鲁木齐至峨眉、西安间快速旅客列车各2列，增开兰州西至广州南标杆列车1列，在大理至深圳、成都至珠海、泸州至北京、重庆至黄山等城市间首开动车组列车，促进西部区域人员流动和经贸往来。新的列车运行图还为即将开通运营的兰张高铁兰州至武威段、巴中至南充高铁、日兰高铁庄寨至兰考段等新线列车运行作出安排，中西部地区路网整体效能将进一步提升。

此外，北京站将首次开行经由京沪高铁运行的动车组列车，可达上海、青岛、厦门等主要旅游城市。同时铁路部门将首次开行乌兰浩特至青岛北普速旅客列车、沈阳北至汉口动车组列车，并用好4月26日开通运营的池州至黄山高铁，安排武汉、郑州至杭州及黄山至上海、南京、合肥、杭州等方向的动车组列车38列，增加京广高铁、赣瑞龙铁路、龙漳铁路沿线的耒阳、南靖、瑞金等县市车站列车停靠数量，增强铁路运输的普惠性、均衡性、可及性。

在优化货运产品供给方面，此次调图将统筹市场需求和货运能力，增开跨铁路局集团公司快运班列25列，其中中欧班列5列、中亚班列2列、多式联运班列11列、城际班列7列。加强中欧（亚）班列运输组织，精心编制中欧班列全程时刻表，新增铺画重庆、武汉、义乌、广州等与德国杜伊斯堡、波兰华沙间全程时刻表中欧班列，保障国际供应链产业链稳定畅通。（记者 訾谦）

(责编：方经纶、陈键)

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