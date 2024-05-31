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2024年“百场万企”大中小企业融通对接活动启动

2024年05月31日08:51 | 来源：科技日报
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原标题：2024年“百场万企”大中小企业融通对接活动启动

　　记者5月28日从工业和信息化部获悉，工业和信息化部、国务院国资委、国家知识产权局、全国工商联等四部门联合印发通知，组织开展2024年“百场万企”大中小企业融通对接活动，活动时间为2024年全年。

　　“百场万企”大中小企业融通对接活动目标为建立完善大中小企业融通对接渠道，集聚高等院校、科研院所、知识产权服务机构、金融机构等各方资源，为中小企业与大企业搭建交流、展示、服务、对接平台。活动将丰富拓展融通对接的广度、维度和深度，推动更多中小企业融入大企业创新链产业链供应链，达成一批融通合作项目，提升产业链供应链韧性和竞争力，助推新质生产力发展。

　　活动内容包括组织开展产业链专场对接活动，开展中央企业、民营企业与中小企业专场对接，在各行业大会中举办融通对接活动，各地分层次分领域举办形式多样的对接活动。

　　根据通知要求，活动要做好谋划，聚焦本地特色优势产业，提前摸排大企业需求，广泛动员中小企业、相关机构参与，根据企业合作意愿以及能力匹配程度，确定预对接企业名单，做好会前沟通指导，提升对接精准度和成功率，确保对接实效。要充分发挥国家高新技术产业开发区、国家先进制造业集群、中小企业特色产业集群的产业集聚优势，做好对接活动的支撑保障。

　　同时，要丰富活动形式。活动要将大中小企业融通对接与科技成果转化、投融资服务、数字化转型等工作协同，邀请有关高校、科研院所、知识产权服务机构、行业协会、投融资机构、数字化服务机构等积极参与，结合企业实际需求，组织开展专利发布、路演展示、投融资对接等活动，提升活动实效。（记者崔爽）

(责编：方经纶、陈键)
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