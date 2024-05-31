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节能降碳是积极稳妥推进碳达峰碳中和、全面推进美丽中国建设、促进经济社会发展全面绿色转型的重要举措。

日前，国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》（以下简称《行动方案》）。围绕能源、工业、建筑、交通、公共机构、用能设备等重点领域和重点行业，部署了节能降碳十大行动。

“《行动方案》为我国现阶段在节能减排领域的工作指明了方向，也为碳达峰碳中和目标的实现提供了坚实的政策保障。”中国环境科学学会气候投融资专业委员会副秘书长廖原接受人民网记者采访时表示，通过分领域分行业实施，将有力促进我国在节能减排领域的工作取得更加显著的成效。

廖原认为，《行动方案》以完善能源消耗总量和强度调控、重点控制化石能源消费、强化碳排放强度管理为核心，分领域分行业实施节能降碳专项行动。明确了未来两年节能降碳的总体目标、重点任务、管理机制和支撑保障措施，具有针对性强、操作性强、覆盖面广等特点。

《行动方案》提出，2024年，单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右，规模以上工业单位增加值能源消耗降低3.5%左右。2025年，重点领域和行业节能降碳改造形成节能量约5000万吨标准煤、减排二氧化碳约1.3亿吨，尽最大努力完成“十四五”节能降碳约束性指标。

对此，廖原认为，这些具体的减排指标为各级政府和企业提供了明确的行动方向和目标，使得他们能够更加有针对性地制定和实施节能减排措施。也为评估节能减排工作的效果提供了可量化的标准，有助于确保目标的实现。

《行动方案》还明确提出了非化石能源消费占比的提升目标，即到2024年达到18.9%，到2025年提升至20%左右。

“这一目标的设定直接推动了能源结构的优化和升级，减少了化石能源的消费，从而降低了碳排放。通过提升非化石能源的消费占比，我们可以逐步减少对化石能源的依赖，降低温室气体排放，为实现碳达峰碳中和目标奠定坚实基础。”廖原说。

记者梳理发现，《行动方案》中多次提及重点行业和领域的节能降碳改造，针对钢铁、石化化工、有色金属、建材等高能耗、高排放行业，提出了具体的节能降碳改造措施。

“通过技术改造和创新，上述行业有望实现显著的节能减排效果。”廖原说，“在钢铁行业推广高效节能的冶炼技术和装备，降低能耗和排放；在石化化工行业加强原料的循环利用和废弃物的资源化利用，减少废弃物的排放。这些措施的实施将直接推动这些行业向绿色低碳方向发展，为实现碳达峰碳中和目标作出重要贡献。”

交通运输领域是碳排放的重要来源之一。《行动方案》针对该领域提出了具体的减排措施，如推广新能源汽车、优化交通运输结构、提高交通运输效率等。

廖原认为，这些措施的实施将有效降低交通运输领域的碳排放强度，推动该领域的绿色转型。同时，通过推广新能源汽车等清洁能源交通工具，还可以进一步减少化石能源的消费，降低温室气体排放。

(责编：孙红丽、高雷)

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