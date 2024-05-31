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智能手机加速迈向“AI时代” 未来科技点亮智慧生活

人民网记者 王绍绍
2024年05月31日08:58 | 来源：人民网
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只需输入简短的文字，就能生成图画、创意、文本；30秒生成未来10天全球气象高精度预报结果……近年来，人工智能（AI）领域蓬勃发展，从“吟诗作画”，到赋能千行百业，人工智能技术在产品研发、服务升级、商业模式创新等方面带来了切实成效，各式各样的人工智能应用进入生产生活、服务千家万户。

新一代人工智能是推动科技跨越发展、产业优化升级、生产力整体跃升的驱动力量。有关专家表示，当前，我国人工智能领域呈现出技术创新和产业化应用双轮驱动、双向促进的发展特征，在自动驾驶、智慧城市等领域广泛应用，成为改善生活质量、推动产业优化升级的重要驱动力。数据显示，我国人工智能核心产业规模已超5000亿元，企业数量超4500家。相关研究机构预测，2035年我国人工智能产业规模有望达1.73万亿元，全球占比达30.6％。

人工智能赋能千行百业，搭载了人工智能技术的“AI手机”成为手机行业转型升级的新增长点之一。近年来，随着人工智能技术在手机领域的创新功能增加，更多用户的购机要求中多了“具备AI功能”这一要素，各大手机厂商加快布局“AI手机”赛道，推动人工智能技术在手机行业快速发展和广泛应用。

在影像处理、视觉优化等方面，人工智能在手机领域的创新应用正不断拓展。近日，搭载多项人工智能技术的荣耀200系列发布，在影像、护眼等方面为行业带来众多技术解决方案。据介绍，该系列手机产品采用荣耀AI光影写真人像引擎，通过分析不同光影场景特点，设计出最优光影优化策略，突出人像光影的立体感、空间感和艺术感，以软硬协同能力突破了当下移动影像领域的局限，为行业开拓出由人工智能驱动的移动影像技术新赛场。

“无论技术如何迭代发展，‘以人为本’始终是技术创新的核心方向。”荣耀相关负责人表示，基于“以用户为中心”的平台级AI技术，人机交互、互联办公、安全用机等功能正在实现全方位的突破。如今，任意门、灵动胶囊、信任环等新兴智能手机技术，为用户提供了更加智能、安全、便捷的全场景使用体验。

开年以来，我国电子信息制造业生产向好，人工智能技术持续赋能国产手机领域。国际数据公司最新手机季度跟踪报告显示，2024年第一季度，中国智能手机市场出货量同比增长6.5%，延续向好势头。根据工业和信息化部数据，一季度，我国5G手机出货量达到5643万部，占同期手机出货量的83.7%。国内手机厂商新机发布频频，产业转型升级步伐加快。分析人士认为，正是AI手机领域的产品创新和技术应用，促使我国智能手机行业迎来了市场繁荣度的抬升期。

“随着AI技术的不断发展和普及，AI手机作为未来手机的发展方向之一，将在更多领域表现出优势。”业内人士表示，AI手机为智能手机行业培育新动能、激发新活力制造了关键窗口，也将真正给大众生活带来深刻的影响。长远来看，国产手机有望借助人工智能技术巩固和扩大产业优势，在新一轮技术革命中继续走在前列。（王檬对本文亦有贡献）

(责编：孙红丽、高雷)
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