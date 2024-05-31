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中欧班列东通道再升级 扩能改造工程启动

李丽云 朱虹
2024年05月31日09:05 | 来源：科技日报
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原标题：中欧班列东通道再升级 扩能改造工程启动

5月23日，黑龙江省绥芬河市滨绥铁路施工现场机器轰鸣，滨绥铁路绥芬河至国境线改造工程正式开工建设，拉开了今年中欧班列“东通道”绥芬河、满洲里、同江铁路口岸后方通道扩能改造建设的序幕。

记者从中国铁路哈尔滨局集团有限公司（以下简称哈尔滨局集团公司）获悉，滨绥铁路起点为哈尔滨市，终点为中俄边境城市绥芬河市，距今已有百年历史。绥芬河市地处东北亚经济圈中心地带，是黑龙江省最大的对俄铁路运输通道，也是我国中欧班列“东通道”重要的通行口岸。铁路口岸年货物发送量超1000万吨，中欧班列年通行量接近900列、运送货物量达8.8万标箱。

此次改造的滨绥铁路绥芬河至国境线工程位于绥芬河市境内。滨绥铁路东段既有线路运行坡度大、曲线半径小，列车运行时速仅为55公里。改建后线路设计时速达120公里，线路通过能力将提升一倍以上。

滨绥铁路绥芬河至国境线改造工程地处我国严寒地区，有效施工期仅为7个月，沿线分布多块季节性冻土区，最大冻深2.29米，部分地段山坡陡峭便道修建困难，施工受气候和地形条件影响大。工程主要施工内容包括一隧道、三桥梁、六路基，同时改建铁路沿用套轨设计，使其满足中俄两国不同轨距需求。其中绥芬河隧道为该项目重点工程和控制性项目。

哈尔滨局集团公司组织项目设计单位中铁第五勘察设计院集团有限公司进行局部改线，采取新建桥隧等改造措施，并组织施工单位中铁六局集团公司优化施工方案，采用混凝土湿喷机械手、二衬智能台车、液压式仰拱栈桥等新技术保障施工质量。施工中还引入了物联网技术，利用高精度传感器、5G、大数据、人工智能等技术开展智慧隧道建设，以提升项目施工管理效率。

据介绍，滨绥铁路绥芬河至国境线改造工程有望于2025年年底竣工。今年哈尔滨局集团公司还将陆续启动滨洲铁路博克图至西岭口、佳木斯至同江铁路改造工程，打通铁路干线“卡脖子”区段，强化路网能级，满足绥芬河、满洲里、同江铁路口岸中欧班列开行需求。（记者李丽云 朱虹）

(责编：方经纶、陈键)
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