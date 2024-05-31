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5月份制造业PMI回落至49.5% 非制造业PMI保持扩张

2024年05月31日09:35 | 来源：人民网
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人民网北京5月31日电 （记者杨曦）国家统计局31日公布数据显示，5月份，制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为49.5%、51.1%和51.0 %，比上月下降0.9、0.1和0.7个百分点，我国经济总体产出继续扩张，企业生产经营活动保持恢复发展态势。

制造业采购经理指数回落

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河分析，5月份，受前期制造业增长较快形成较高基数和有效需求不足等因素影响，制造业景气水平有所回落。

企业生产继续扩张。生产指数为50.8%，比上月下降2.1个百分点，仍高于临界点，制造业企业生产继续保持扩张。从行业看，通用设备、铁路船舶航空航天设备、计算机通信电子设备等行业生产指数连续三个月位于扩张区间，企业产能释放较快；纺织、化学纤维及橡胶塑料制品等行业生产指数降至收缩区间，企业生产有所放缓。

新订单指数有所回落。新订单指数为49.6%，低于上月1.5个百分点，制造业市场需求有所放缓。从行业看，食品及酒饮料精制茶、金属制品、铁路船舶航空航天设备、电气机械器材等行业新订单指数继续保持扩张，市场需求持续释放；造纸印刷及文教体美娱用品、石油煤炭及其他燃料加工等行业新订单指数处于低位，相关行业市场需求有所减弱。

大型企业PMI扩张加快。大型企业PMI为50.7%，比上月上升0.4个百分点，今年以来始终保持在扩张区间，有效支撑制造业恢复发展；中、小型企业PMI分别为49.4%和46.7%，比上月下降1.3和3.6个百分点，中小型企业景气水平有所回落。

价格指数有所回升。随着近期部分大宗商品价格上涨，制造业市场价格总体水平有所回升。主要原材料购进价格指数为56.9%，比上月上升2.9个百分点。出厂价格指数为50.4%，比上月上升1.3个百分点，8个月来首次升至扩张区间，有利于企业改善生产经营水平。

企业信心较为稳定。生产经营活动预期指数为54.3%，今年以来始终保持在54.0%及以上较高运行水平，表明制造业企业对市场发展预期总体稳定。从行业看，农副食品加工、食品及酒饮料精制茶、专用设备、电气机械器材等行业生产经营活动预期指数今年以来始终位于55.0%以上较高景气区间，企业对行业发展信心较强。

非制造业商务活动指数保持扩张

5月份，非制造业商务活动指数为51.1%，与上月基本持平，非制造业继续保持扩张。

服务业景气回升。服务业商务活动指数为50.5%，比上月上升0.2个百分点，服务业延续恢复发展态势。从行业看，邮政、电信广播电视及卫星传输服务、互联网软件及信息技术服务、文化体育娱乐等行业商务活动指数位于55.0%以上较高景气区间，业务总量较快增长；同时，资本市场服务、房地产等行业商务活动指数继续低位运行，市场活跃度偏弱。从市场预期看，业务活动预期指数为57.0%，继续位于较高景气区间，服务业企业对市场发展前景保持乐观。

建筑业持续扩张。建筑业商务活动指数为54.4%，比上月下降1.9个百分点，建筑业扩张有所放缓。从市场预期看，业务活动预期指数为56.3%，比上月上升0.2个百分点，表明多数建筑业企业对行业发展信心稳定。

综合PMI产出指数继续扩张

5月份，综合PMI产出指数为51.0%，比上月下降0.7个百分点，仍位于扩张区间，表明我国企业生产经营活动保持恢复发展态势。构成综合PMI产出指数的制造业生产指数和非制造业商务活动指数分别为50.8%和51.1%。

(责编：杨曦、高雷)
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