原标题：一线|以保险力量擦亮“千万工程”金名片

乡野道路变成游客村民的“彩虹步道”，闲置农房转身成精品民宿，杨梅产业更旺了，蜂蜜工坊更火了……走进仙居县韦羌溪上游小山坳的淡竹乡林坑村，一道道靓丽新图景映入眼帘。

“能让林坑村改头换面，成为有名的‘甜蜜小镇’，村民们都过上了幸福好日子，我们太保人特别高兴！”中国太保派驻林坑村结对帮扶驻村干部王翔乐呵呵地介绍着林坑村的发展新貌。

林坑村位于浙江台州市仙居县淡竹乡东南部，保持着最原始的生态环境，风光秀丽，犹如坐落在大山深处的“桃花源”，但也由于交通闭塞，几年前一直被称为“空心村”。

2021年，作为浙江山区26县新一轮结对帮扶仙居团组新增单位，中国太保产险浙江分公司选派驻村工作组到仙居县淡竹乡林坑村开展结对帮扶工作，工作组将驻村帮扶工作与巩固脱贫成果相结合，在全力帮助落实一千万元的省级乡村振兴重点帮促村项目的同时，充分发挥保险金融服务乡村振兴和防范化解风险功能，带领村民开发引进小番薯产业、蜜蜂工坊、黄栀子产业，全面提升了林坑村基础设施建设，为村旅游业发展提供了良好平台，每年有效提升村集体经济收入10万元以上，实现了林坑村从“输血”到“造血”的完美蝶变。

自“千万工程”提出20余年来，中国太保产险浙江分公司始终立足当地发展实际，紧跟政府决策部署，聚焦“乡村振兴”服务保障，充分发挥保险保障社会“稳定器”和经济“减震器”作用，为 “千万工程”道路上增添靓丽太保蓝。

携手各方力量，以产业振兴助力乡村振兴

“我们申遗成功了！”2023年11月11日，随着主流媒体官方发布，中国太保派驻林坑村结对帮扶首任驻村干部郑林剑正在村里与村民们诉说着“浙江仙居古杨梅复合种养系统”被认定为全球重要农业文化遗产这个好消息。

村民们立刻围上来，养蜂户吴西波说：“自从在家养蜂开始，怎么找到蜂蜜销路一直困扰着我，今年在中国太保的帮助下，我家的蜂蜜都销售一空了”

养蜂户朱金福说：“我之前因为生病，本来今年只能等着低保金了，这下好了，自家养的几桶蜂蜜都卖了，一年的收入都有着落了。”

林坑村村监会主任李鸟王对着大家说：“本次采购活动是中国太保产险浙江分公司通过工会向林坑村统一采购，在确保质量的前提下，保证低保户的销量后，不足部分再由其他养蜂户补足。”

郑林剑笑着对大家说：“我们一起努力将林坑村的蜂蜜带出林坑，带到更多的地方去！”

产业振兴是乡村振兴的重中之重。2022年，在中国太保产险浙江分公司结对帮扶资金的支持下，林坑村蜂蜜蜜蜂工坊、养蜂协会陆续建立，为村内低保户分发蜜蜂桶，传授养蜂技术，增加低收入农户生存技能，带动蜂蜜产业发展。同时，通过中国太保产险浙江分公司系统工会定点采购活动，由村集体统一采购农户蜂蜜，进行质量把关、订单对接，以“统购统销”形式避免养殖户陷入蜂蜜产而难销的困境。目前，林坑村养蜂户共65户，年产量可达10000斤，2023年销售额70万元。

3年来，中国太保驻村干部与当地村干部一起，立足当地实际，借助各类资源，用新的思维推动农旅融合发展。比如，利用村内闲置土地，发展黄栀子种植以及代加工产业；协助建设蜜蜂工坊，通过党建联建方式，为困难户、低保户发放生产物资，培养养蜂技能，提高收入水平，推动乡村共同富裕等。

发挥专业优势，太保服务走进千家万户

被誉为“东方油橄榄”的油茶，是中国特有的品质上佳的木本油料，而油茶产业正是仙居的传统特色产业，“油茶最怕的就是持续低温，如今有保险兜底，心里踏实多了！”台州市仙居县张先生给自己的油茶投保了低温保险，为油茶生产罩上一件“保护衣”。

当地油茶协会会长说：“有了太保开展的油茶气象指数保险，我们继续发展油茶产业的信心很足，油茶树真正意义上变成了我们农民的‘摇钱树’。”

通过油茶低温指数保险护航油茶产业发展，这是中国太保发挥专业优势助力乡村振兴的一个缩影。继开办茶叶气象指数保险、新型农业主体综合保险和生猪期货价格指数保险后，中国太保产险台州中支在当地自然资源和规划局、农业农村局和财政局的支持和指导下，依托浙江省气候中心，发挥专业优势，科学制订油茶气象指数保险方案。截至目前，已向受灾农户支付赔款近42万元，最大程度挽回了种植户的损失，稳定了种植户的生产积极性。

台州地处浙江中部沿海，气象灾害复杂多样，其中尤以台风构成的威胁最为严重。中国太保产险浙江台州中支积极转变传统的灾后补偿模式，将保险从事后损失补偿延伸至事前防灾减损，在农险防灾减灾方面，已和全市大部分重点乡镇签署了合作协议，灾害来临前，在各地农业部门的统筹领导下，为农户发放防灾减损建议书，协助检查排水设施并疏通沟渠，帮助农民提高抵抗风险能力，同时协助农户抢收抢割，最大程度减少农业损失，保证农民收成。同时通过大灾指挥平台、“太保e农险”、无人机赋能提高理赔效率，让受灾农户的损失更快得到补偿。

在推动乡村全面振兴的进程中，“责任、智慧、温度”的太保服务也进一步获得当地人民群众的高度认可。中国太保产险浙江仙居支公司农险业务规模从2021年的300万到2023年的1680万，农险保费跃居当地第一。其中2023年承保品种共5大类16个险种，总保险金额17亿元，涉及农户21569户次，案件数达7236件，当年水稻、生猪案件结案率达99%以上，圆满完成所有赔案任务。此外，中国太保产险浙江分公司积极探索“保险+期货”、“保险+价格”等新模式，有力推动当地农险经营从“保基本、保成本”向“保价格、保收入”升级，助力农业高质量发展。

中国太保产险浙江分公司相关负责人表示，以“千万工程”点亮“浙方山水”，中国太保产险浙江分公司将进一步积极探索生态价值转换的保险保障机制，不断提升服务三农的专业水平，以保险力量擦亮“千万工程”金名片，推动新时代“千万工程”再出发，以太保力量全力书写“普惠金融”“绿色金融”新篇章。

(责编：董童、李源)

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