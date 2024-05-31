方经纶

“六一”假期即将到来，火热的暑假渐行渐近。初夏时节，亲子消费悄然升温，国货潮品、户外运动、文化旅游的消费新趋势，正从年轻的父母们扩散到下一代。

以儿童节礼物消费为例，随着80、90后父母成为亲子消费主力，新中式童装与儿童户外装备等商品的销售量迎来快速增长。

电商平台唯品会公布的数据显示，新中式童装在平台的销量整体同比增长366%，婴幼童旗袍、汉服销量同比增长231%；儿童防晒衣销量同比翻倍，溯溪鞋、儿童水上运动设备也成为消费热点。

许多线下商圈还主动拓展升温中的亲子市场。例如，不少城市集中打造“吃喝玩乐学”一条龙式的商业生态，为家长都市“遛娃”提供便利。其中，既有亲子烘焙店、室内动物园、亲子密室等新业态，也有AI展演、VR体验等“技术派”。

趁着假期，选择全家出远门的也不在少数。马蜂窝平台公布的旅游大数据显示，今年“五一”假期，亲子游热度环比增长了247%。

去故宫看红墙黄瓦，到敦煌感受千年文脉……文化体验项目是许多家庭的心仪所在；探秘自然、与动物亲密互动等也是亲子游的热门选择。马蜂窝公布的数据显示，“寓教于乐”是绝大多数家长带娃出游的主要目标，“五一”亲子研学热度同比去年同期高涨351%。

展望未来，我国亲子消费潜力十足。根据2021年第七次全国人口普查结果，我国0到14岁人口为2.53亿人，占全国总人口的17.95%。中国儿童产业中心公布调查数据显示，我国80%的家庭中儿童支出占家庭支出的30%至50%，家庭儿童年平均消费为1.7万至2.55万元。

市场活力旺、潜力足，消费者权益保护措施也在跟进。临近“六一”，包括北京、河南、甘肃在内的多地消协提醒广大家长，要理性面对预付式消费，谨慎选择消费项目，关注儿童餐饮、服装、玩具质量。同时，还在用眼安全、出行游玩安全这些“小细节”上叮嘱广大家长，科学理性消费，安全快乐过节。（实习生周文卿对此文亦有贡献）

(责编：方经纶、高雷)

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