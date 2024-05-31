原标题：交通银行丰富养老金融产品供给 率先代销商业养老金产品

作为“第三支柱”养老保险的重要探索，商业养老金是面向广大人民群众的普惠性、创新性个人商业养老金业务，为人民群众长期积累“养老钱”提供了新选择。商业养老金落地以来，交通银行凭借专业服务团队及强有力的系统支撑，在国有六大行中率先代销“商业养老金”。截至2024年5月末，持仓规模已近60亿元。

商业养老金业务具有较强普惠性，年满18岁的客户即可购买，无年龄上限要求，每笔交费最低为100元。该业务创新采取“锁定+持续”的双账户管理模式，客户可根据自身需求对进入两个账户的资金进行分配。锁定账户将资金长期封闭运行至60岁，为客户妥善保管长期养老储备，持续账户则可兼顾客户教育、赡养、购房等流动性诉求。此外，在个人养老金每年缴纳额度有一定上限的情况下,商业养老金业务有利于更充分满足投资者更高的个人养老金配置需求。

交行基于客户差异化的养老需求和风险承受能力，与参与试点的多家养老保险公司达成合作，引入了多款具有市场竞争力的商业养老金产品。客户可通过交行网上银行、手机银行、柜面服务等渠道轻松了解产品信息，并根据自己的实际情况和风险偏好，一站式选择适合的产品，完成购买操作。

下一步，交行将始终坚持以人民为中心的价值取向，持续扩展养老金融服务内涵。一方面依托在养老保险体系三支柱全覆盖的业务经营资格，为客户提供全方位养老财富长期规划；另一方面，以“金融+服务”综合方案，聚焦个人及家庭养老场景中财富管理、资产增值、养老保障、养老生活、健康就医等各类需求，提供一站式养老金融服务，更好满足人民群众日益多元化的养老金融需求，做好养老金融大文章。

(责编：曹淼、李源)

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