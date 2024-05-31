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今年第2号台风即将生成 或于广东珠海到电白沿海登陆

2024年05月31日10:07 | 来源：人民网
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人民网北京5月31日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，南海热带低压将于今天白天加强为今年第2号台风，并于31日傍晚到6月1日凌晨在广东珠海到电白一带沿海登陆，登陆强度为热带低压或热带风暴级。

预计今天，受热带低压影响，浙江西北部和南部、安徽南部、福建北部和西部、江西东南部、广东、海南岛、云南南部以及西藏东南部等地部分地区有大到暴雨，其中，福建北部、广东东部沿海、海南岛东部和西南部等地局地有大暴雨（100至140毫米）。上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量20至50毫米，局地可超过70毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。

气象专家提醒，广东、福建、浙江、江西等地公众需及时关注气象预报预警信息，防范较强降雨可能引发的山洪、地质灾害及中小河流洪水、城乡积涝等灾害，远离气象灾害风险较高的地区。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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