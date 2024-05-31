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商务部：全国消费品以旧换新工作总体进展顺利、开局良好

2024年05月31日10:28 | 来源：人民网
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人民网北京5月31日电 （记者孙红丽）据商务部网站消息，5月29日，全国消费品以旧换新行动工作推进电视电话会在京召开。

会议指出，《推动消费品以旧换新行动方案》和《汽车以旧换新补贴实施细则》等文件印发后，各方面积极响应、新闻媒体广泛宣传。商务部牵头建立18部门参与的推动消费品以旧换新工作协调体系，推动相关部门出台财税、金融等系列政策措施，形成组合包。各地认真组织实施，汽车、家电以旧换新和家装厨卫“焕新”等政策措施相继出台，资金支持力度不断加大。组织开展“全国消费品以旧换新行动——地方站”活动18场。

目前，汽车以旧换新（报废更新）信息平台累计访问用户超120万个，提交补贴申请近2万份，部分地区汽车报废更新补贴已经发放。4月，新能源汽车销售同比增长33.5%，限额以上单位家电零售额增长4.5%，家具网络销售额增长12.2%。全国消费品以旧换新工作总体进展顺利、开局良好。

会议强调，推动消费品以旧换新，关系各行各业和千家万户。各地商务主管部门要强化责任担当，健全工作机制，加快形成高效协同的工作局面；要创新工作措施，结合“消费促进年”活动，联动行业协会、龙头企业、金融机构等推出更多让利优惠、便民服务措施；要创新宣传形式，推动宣传进社区、进企业、进平台、进机构、进展会（活动），让优惠政策深入人心、家喻户晓。

(责编：孙红丽、高雷)
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