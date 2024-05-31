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第三届亚洲矿业创新发展高峰论坛在京召开

2024年05月31日10:32 | 来源：人民网
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人民网北京5月31日电 （欧阳易佳）2024第三届亚洲矿业创新发展高峰论坛近日在北京召开。与会嘉宾表示围绕“金融助力国际矿业发展”主题，聚焦矿业行业及产业链上下游，从宏观形势到政策方针到运作实例，多角度、多层面进行深入交流，共同探讨新形势下如何深化中国与亚洲各国之间的矿业合作，推进“矿业+金融”融合发展的对策，实现矿业企业开展国际矿业投资合作的目标。

中国亚洲经济发展协会会长权顺基表示，目前全球矿业正处于激烈变革之中。过去20年，矿业市值不断攀升，关键矿产的需求也日益增长。数字化转型、去碳化、以及可持续发展成为矿业发展的关键趋势。在新发展阶段，矿业行业要主动适应实体经济的变化，驱动金融服务域态拓展，不断面向新的资产形态、新的企业特征和新的资本趋势去寻求金融资源配置和金融服务。希望此次论坛的展开有力促进亚洲经济发展、加强区域合作、推动产业创新，为亚洲矿业的繁荣发展贡献力量。

中国亚洲经济发展协会副会长兼矿业专业委员会会长陈必彬表示，在新发展理念引领下，全国范围内开展“新一轮找矿突破战略行动”，并鼓励矿企“走出去”，到境外寻求开发矿业资源，调整出台了一系列有利于矿业开发的政策。中资企业积极参与海外矿产资源的开发，大有可为。期待通过此次论坛，亚矿委能够携手各方，深化矿业与金融界的交流合作，努力打造产业与金融相互促进的良性循环，助力矿业产业高质量发展。

国家发展和改革委员会国际合作中心副主任常皓表示，近年来，国际矿业全产业链日益深化，以材料应用创新为代表的科技驱动正在推动“矿业圈”沿着“一带一路”与国际产能合作的大势向纵深发展。希望能通过此次论坛充分交流我国矿业“走出去”的经验和做法，深入探讨海外矿业投资的现状、困难和挑战，为推动矿业国际产能合作、实现互利共赢共同发展做出新的贡献。

自然资源部中国地质调查局副局长徐学义提出，要充分利用现有的合作机制，精准对接资源国市场需求和产业链本土化要求，拓展夯实产业链，提升海外矿业开发能力。同时，要摒弃粗放发展方式、淘汰落后产能、践行绿色发展，切实扭转规模数量型、粗放浪费型的传统生产消费模式，全面构建清洁低碳、安全高效的现代矿业体系。要积极秉持合作共赢理念，共同推动完善全球矿业治理体系，加强矿业相关领域科技合作交流，推动矿业绿色高质量发展，探索金融支持矿业发展的长效机制。

据了解，亚洲矿业创新发展高峰论坛已成功连续举办两届，作为矿业领域的重要学术交流活动，论坛有力推动了中国与全球各矿业国家在矿业投资、技术推广、资源综合利用、人才培养等领域的务实合作，促进了优势互补、互利共赢、共同发展，共同推动了全球矿业繁荣和可持续发展。（实习生张欣怡对此文亦有贡献）

(责编：孙红丽、高雷)
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