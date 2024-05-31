黄盛

“面对新的市场环境和消费需求，贵州白酒要不断创新，才能在激烈的竞争中立于不败之地”“贵州白酒要实施内外驱动，真正走出去”……

近日，由贵州省白酒产业发展促进会和茅台集团共同主办，贵州茅台酒股份有限公司承办的2024贵州白酒企业发展圆桌会上，行业主管部门、行业协会嘉宾、贵州白酒生产企业代表及知名咨询机构专家等齐聚赤水河畔，围绕“守正创新共护贵州白酒品牌，凝智聚力壮大优势产业集群”主题，聚焦“当前形势怎么看、突出问题怎么办、未来发展怎么干”开展交流对话，凝聚行业发展共识。

白酒逐步从规范化、规模化向高端化、智能化、绿色化迈进，是贵州走向世界和世界认识贵州的亮丽名片。贵州省工业和信息化厅党组成员、副厅长闵江涛表示，在新型工业化新征程中，贵州白酒要增强核心竞争力，以工业设计赋能提升品牌价值，加强产业技术创新平台建设，加强基础研究和关键技术攻关，推动产业迈向高端化。贵州省工业和信息化厅将进一步保障企业加快发展所需的政策供给、要素保障、人才支撑、基础配套和发展环境，保护企业产权和企业家权益，为贵州白酒企业营造良好的发展环境。希望贵州酒企加快生产经营、营销模式改革创新，探索出一条具有贵州特色的发展道路，为中国白酒行业贡献“贵州模式”。

中国酒业协会理事长宋书玉认为，贵州白酒产业正处在一个转型升级的关键时刻，应立足自身优势，审视产业发展趋势，站在更高的维度，持续深入挖掘和利用多彩贵州的文化元素，淬炼各自的文化特色。要通过打造酒庄等新消费场景，以看得见、摸得着、用得上的器物展示酿造文化、品饮文化，推动“卖酒”向“卖生活”转变，让消费者在品饮美酒的同时，领略博大精深的中国酒文化与独特的黔酒文化。

贵州白酒企业近年来始终围绕企业自身发展、贵州白酒整体发展等重大问题，出思路、谋出路、闯新路。贵州省白酒产业发展促进会会长李保芳认为，一方面，产业格局趋于良性，经过最近十来年的发展，贵州白酒企业主动适应趋势、同心竞合、错位互补，贵州白酒梯次化格局已经形成；另一方面，整体实力稳中有进，贵州白酒坚持在规范中发展、在发展中提质，成为产业发展的重要支撑，成为全国白酒产业高质量发展的样板，进一步巩固了原产地、主产区优势，“中国白酒看贵州”的局面已经形成。

茅台集团党委副书记、总经理王莉表示，贵州白酒高质量发展重点要提升“三个力”，一是坚守初心做“好产品”，持续提升“产品力”；二是坚定不移构建“优生态”，持续提升“市场力”；三是要坚持不懈树“美形象”，持续提升“品牌力”。要共同遵守规范秩序，推动配套产业化发展，利用产区聚集的需求优势，最大限度实现资源整合和配置优化，构建完善贵州白酒产业生态，形成规模效应、协同效应和雁阵效应，不断提升贵州白酒产区的生产效率和竞争力。

针对贵州白酒企业抢抓机遇向“新”见“质”，中国酿酒大师、茅台酿造技术导师季克良建议，一是要有信心，相信茅台产区、赤水河谷产区、遵义产区的核心竞争力；二是要坚守“质量是生命之魂”，坚持以质量优异的美酒提高竞争力、影响力；三是要高度重视消费者和产品的性价比，以获得更大的发展；四是要“沉心躬身酿好酒”，既要沉下心来，传承好传统酿造工艺，要以科学技术把握酿造规律、以科学语言表达传统工艺魅力；五是“大家好才是更好”，每一个酒企都要对自然环境有敬畏之心，坚持生态优先、绿色发展，主动、自觉地保护好赤水河核心产区的生态，推进企业绿色化改造升级。

贵州习酒投资控股集团党委副书记、副董事长、副总经理汪地强认为，贵州白酒要坚持以合聚势，共建世界优质白酒核心产区；坚持以新发力，形成白酒特色新质生产力；坚持以融促美，缔造美美生活，从消费需求、消费场景、消费路径着手，满足新需求、探索新场景、拓展新路径。要坚持以酒扩圈，打造黔酒飘香名片，从建立消费者认知、探索白酒国际语言、弘扬白酒文化发力，加深黔酒国际印象、创建黔酒国际语言、弘扬中国酒文化，推动贵州白酒走向世界。

会议还发布了《2023贵州省白酒产业发展报告》，总结了2023年贵州白酒产业发展取得的成绩，剖析了面临的问题和困难，分析研判了白酒行业的发展形势，以期为行业发展、企业决策提供参考借鉴。

(责编：孙红丽、高雷)

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