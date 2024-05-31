人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

业界：弘扬中国酒文化 推动贵州白酒走向世界

黄盛
2024年05月31日10:32 | 来源：人民网
小字号

“面对新的市场环境和消费需求，贵州白酒要不断创新，才能在激烈的竞争中立于不败之地”“贵州白酒要实施内外驱动，真正走出去”……

近日，由贵州省白酒产业发展促进会和茅台集团共同主办，贵州茅台酒股份有限公司承办的2024贵州白酒企业发展圆桌会上，行业主管部门、行业协会嘉宾、贵州白酒生产企业代表及知名咨询机构专家等齐聚赤水河畔，围绕“守正创新共护贵州白酒品牌，凝智聚力壮大优势产业集群”主题，聚焦“当前形势怎么看、突出问题怎么办、未来发展怎么干”开展交流对话，凝聚行业发展共识。

白酒逐步从规范化、规模化向高端化、智能化、绿色化迈进，是贵州走向世界和世界认识贵州的亮丽名片。贵州省工业和信息化厅党组成员、副厅长闵江涛表示，在新型工业化新征程中，贵州白酒要增强核心竞争力，以工业设计赋能提升品牌价值，加强产业技术创新平台建设，加强基础研究和关键技术攻关，推动产业迈向高端化。贵州省工业和信息化厅将进一步保障企业加快发展所需的政策供给、要素保障、人才支撑、基础配套和发展环境，保护企业产权和企业家权益，为贵州白酒企业营造良好的发展环境。希望贵州酒企加快生产经营、营销模式改革创新，探索出一条具有贵州特色的发展道路，为中国白酒行业贡献“贵州模式”。

中国酒业协会理事长宋书玉认为，贵州白酒产业正处在一个转型升级的关键时刻，应立足自身优势，审视产业发展趋势，站在更高的维度，持续深入挖掘和利用多彩贵州的文化元素，淬炼各自的文化特色。要通过打造酒庄等新消费场景，以看得见、摸得着、用得上的器物展示酿造文化、品饮文化，推动“卖酒”向“卖生活”转变，让消费者在品饮美酒的同时，领略博大精深的中国酒文化与独特的黔酒文化。

贵州白酒企业近年来始终围绕企业自身发展、贵州白酒整体发展等重大问题，出思路、谋出路、闯新路。贵州省白酒产业发展促进会会长李保芳认为，一方面，产业格局趋于良性，经过最近十来年的发展，贵州白酒企业主动适应趋势、同心竞合、错位互补，贵州白酒梯次化格局已经形成；另一方面，整体实力稳中有进，贵州白酒坚持在规范中发展、在发展中提质，成为产业发展的重要支撑，成为全国白酒产业高质量发展的样板，进一步巩固了原产地、主产区优势，“中国白酒看贵州”的局面已经形成。

茅台集团党委副书记、总经理王莉表示，贵州白酒高质量发展重点要提升“三个力”，一是坚守初心做“好产品”，持续提升“产品力”；二是坚定不移构建“优生态”，持续提升“市场力”；三是要坚持不懈树“美形象”，持续提升“品牌力”。要共同遵守规范秩序，推动配套产业化发展，利用产区聚集的需求优势，最大限度实现资源整合和配置优化，构建完善贵州白酒产业生态，形成规模效应、协同效应和雁阵效应，不断提升贵州白酒产区的生产效率和竞争力。

针对贵州白酒企业抢抓机遇向“新”见“质”，中国酿酒大师、茅台酿造技术导师季克良建议，一是要有信心，相信茅台产区、赤水河谷产区、遵义产区的核心竞争力；二是要坚守“质量是生命之魂”，坚持以质量优异的美酒提高竞争力、影响力；三是要高度重视消费者和产品的性价比，以获得更大的发展；四是要“沉心躬身酿好酒”，既要沉下心来，传承好传统酿造工艺，要以科学技术把握酿造规律、以科学语言表达传统工艺魅力；五是“大家好才是更好”，每一个酒企都要对自然环境有敬畏之心，坚持生态优先、绿色发展，主动、自觉地保护好赤水河核心产区的生态，推进企业绿色化改造升级。

贵州习酒投资控股集团党委副书记、副董事长、副总经理汪地强认为，贵州白酒要坚持以合聚势，共建世界优质白酒核心产区；坚持以新发力，形成白酒特色新质生产力；坚持以融促美，缔造美美生活，从消费需求、消费场景、消费路径着手，满足新需求、探索新场景、拓展新路径。要坚持以酒扩圈，打造黔酒飘香名片，从建立消费者认知、探索白酒国际语言、弘扬白酒文化发力，加深黔酒国际印象、创建黔酒国际语言、弘扬中国酒文化，推动贵州白酒走向世界。

会议还发布了《2023贵州省白酒产业发展报告》，总结了2023年贵州白酒产业发展取得的成绩，剖析了面临的问题和困难，分析研判了白酒行业的发展形势，以期为行业发展、企业决策提供参考借鉴。

(责编：孙红丽、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
第三届亚洲矿业创新发展高峰论坛在京召开
　　人民网北京5月31日电 （欧阳易佳）2024第三届亚洲矿业创新发展高峰论坛近日在北京召开。与会嘉宾表示围绕“金融助力国际矿业发展”主题，聚焦矿业行业及产业链上下游，从宏观形势到政策方针到运作实例，多角度、多层面进行深入交流，共同探讨新形势下如何深化中国与亚洲各国之间的矿业合作，推进“矿业+金融”融合发展的对策，实现矿业企业开展国际矿业投资合作的目标。…
业界：弘扬中国酒文化 推动贵州白酒走向世界
　　“面对新的市场环境和消费需求，贵州白酒要不断创新，才能在激烈的竞争中立于不败之地”“贵州白酒要实施内外驱动，真正走出去”…… 近日，由贵州省白酒产业发展促进会和茅台集团共同主办，贵州茅台酒股份有限公司承办的2024贵州白酒企业发展圆桌会上，行业主管部门、行业协会嘉宾、贵州白酒生产企业代表及知名咨询机构专家等齐聚赤水河畔，围绕“守正创新共护贵州白酒品牌，凝智聚力壮大优势产业集群”主题，聚焦“当前形势怎么看、突出问题怎么办、未来发展怎么干”开展交流对话，凝聚行业发展共识。 白酒逐步从规范化、规模化向高端化、智能化、绿色化迈进，是贵州走向世界和世界认识贵州的亮丽名片。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部