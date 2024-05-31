5月份中国制造业PMI为49.5%
2024年05月31日11:49 | 来源：新华网
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新华社北京5月31日电（记者潘洁、魏玉坤）国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会5月31日发布数据，5月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为49.5%，较上月下降0.9个百分点。
国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，5月份，受前期制造业增长较快形成较高基数和有效需求不足等因素影响，制造业景气水平有所回落。生产指数为50.8%，比上月下降2.1个百分点，仍高于临界点，制造业企业生产继续保持扩张。新订单指数为49.6%，低于上月1.5个百分点，制造业市场需求有所放缓。
大型企业PMI扩张加快。大型企业PMI为50.7%，比上月上升0.4个百分点，今年以来始终保持在扩张区间，有效支撑制造业恢复发展；中、小型企业PMI分别为49.4%和46.7%，比上月下降1.3和3.6个百分点，中小型企业景气水平有所回落。
价格指数有所回升。随着近期部分大宗商品价格上涨，制造业市场价格总体水平有所回升。主要原材料购进价格指数为56.9%，比上月上升2.9个百分点。出厂价格指数为50.4%，比上月上升1.3个百分点，8个月来首次升至扩张区间，有利于企业改善生产经营水平。
企业信心较为稳定。生产经营活动预期指数为54.3%，今年以来始终保持在54.0%及以上较高运行水平，表明制造业企业对市场发展预期总体稳定。
(责编：卫嘉、白宇)
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