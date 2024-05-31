人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

我国对航空、航天、船舶等领域相关装备、技术和软件等实施出口管制

2024年05月31日11:54 | 来源：新华网
小字号

新华社北京5月30日电 商务部、海关总署、中央军委装备发展部关于对有关物项实施出口管制的公告5月30日对外发布。公告自2024年7月1日起正式实施。

这是记者30日从商务部官方网站获悉的。公告称，根据《中华人民共和国出口管制法》《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国海关法》有关规定，为维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务，经国务院、中央军委批准，决定对航空航天结构件及发动机制造相关装备及软件、技术，燃气涡轮发动机/燃气轮机制造相关装备及软件、技术，航天服面窗相关装备及软件、技术，超高分子量聚乙烯纤维相关物项实施出口管制。

(责编：卫嘉、白宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
第三届亚洲矿业创新发展高峰论坛在京召开
　　人民网北京5月31日电 （欧阳易佳）2024第三届亚洲矿业创新发展高峰论坛近日在北京召开。与会嘉宾表示围绕“金融助力国际矿业发展”主题，聚焦矿业行业及产业链上下游，从宏观形势到政策方针到运作实例，多角度、多层面进行深入交流，共同探讨新形势下如何深化中国与亚洲各国之间的矿业合作，推进“矿业+金融”融合发展的对策，实现矿业企业开展国际矿业投资合作的目标。…
业界：弘扬中国酒文化 推动贵州白酒走向世界
　　“面对新的市场环境和消费需求，贵州白酒要不断创新，才能在激烈的竞争中立于不败之地”“贵州白酒要实施内外驱动，真正走出去”…… 近日，由贵州省白酒产业发展促进会和茅台集团共同主办，贵州茅台酒股份有限公司承办的2024贵州白酒企业发展圆桌会上，行业主管部门、行业协会嘉宾、贵州白酒生产企业代表及知名咨询机构专家等齐聚赤水河畔，围绕“守正创新共护贵州白酒品牌，凝智聚力壮大优势产业集群”主题，聚焦“当前形势怎么看、突出问题怎么办、未来发展怎么干”开展交流对话，凝聚行业发展共识。 白酒逐步从规范化、规模化向高端化、智能化、绿色化迈进，是贵州走向世界和世界认识贵州的亮丽名片。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部