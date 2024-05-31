新华社北京5月30日电 商务部、海关总署、中央军委装备发展部关于对有关物项实施出口管制的公告5月30日对外发布。公告自2024年7月1日起正式实施。

这是记者30日从商务部官方网站获悉的。公告称，根据《中华人民共和国出口管制法》《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国海关法》有关规定，为维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务，经国务院、中央军委批准，决定对航空航天结构件及发动机制造相关装备及软件、技术，燃气涡轮发动机/燃气轮机制造相关装备及软件、技术，航天服面窗相关装备及软件、技术，超高分子量聚乙烯纤维相关物项实施出口管制。

(责编：卫嘉、白宇)

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