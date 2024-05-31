原标题：九号公司：保障电动自行车安全，就是助力行业长期可持续发展

5月30日，南京报业传媒集团暨江苏商报联合九号公司在南京举办了“电动车安全科普知识公益讲座”。此次讲座，还特别邀请了南京消防救援支队和南京市公安局交通管理局机动大队，从产品、消防、出行三个方面就如何提升电动自行车消防安全意识，普及电动自行车安全使用规范等话题进行了深入交流。

作为行业参与主体，也是我国智能电动两轮车领军企业，九号公司在通过技术创新推动整个行业智能化变革之际，也在积极履行企业社会责任，携手各地消防、交管、市场监管等部门，通过普及电动车用车安全，倡导广大用户不要改装，安全出行，为共创平安健康出行环境，推动整个行业的长期可持续发展而不懈努力。

事实上，我国是全球电动自行车保有量最多的国家之一，截止目前全国电动自行车保有量已突破4亿辆，平均每4人中就拥有1辆，且仍处于增量状态，电动自行车已成我国交通体系的重要一环。因此，保障电动自行车安全，从某种程度而言，就是助力行业走向更加健康、长远的未来。在此背景下，从2019年出台的新国标——《电动自行车安全技术规范》（GB 17761-2018），到今年5月发布，由工业和信息化部组织起草的《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》（GB 43854—2024），从强调整车安全，具体至电池安全，相关政策标准和行业规范越发完善，这在提高行业准入门槛，加速行业出清，杜绝劣币驱逐良币之际，也大幅提升了电动自行车的安全标准。

九号公司作为近年来行业发展速度最快的电动两轮车品牌，颠覆传统骑行体验的整车一体智能化，和极具辨识度的外观设计是用户选择九号的主要因素，但更重要的一点还在于九号始终以用户价值为中心，对用户安全高度重视，并为此开发了一系列实用功能，真正做到让用户骑的放心。比如九号公司通过自研的BMS智能电池管理系统，可为电池提供双重过流、短路、过压保护等 20 多项电池保护措施，自研车联网系统能实时监控每一颗电芯，实现电池的不同等级风险预警；TCS牵引力控制系统、线性ABS防抱死系统、RSC抑制翘尾系统等智能化功能加持用户骑行安全；基于九号真智能系统打造的智能乘坐感应能有效防止窜车风险，AHRS 姿态感应系统则能实现车辆异动、倾倒报警，意外事故主动通知紧急联系人。

值得一提的是，九号公司也在基于自身广泛的市场影响力和全国5400多家门店，联合相关部门积极宣导电动自行车用车安全。此前，九号公司就曾联合北京市海淀区市场监督管理局、北京蓝天救援队等，多次举办“电动车用车安全进社区”等活动，为用户发放《两轮电动车用车安全手册》10000余份，并为数千名用户提供车辆免费检测和保养服务，线上线下累计为用户答疑解惑1万余次。

当然，面对电动车安全使用这个大课题，除了需要企业以身作则，履行市场主体责任，更需要广大用户正确规范的使用电动车。南京消防救援支队新闻宣传处一级助理员梅亮结合近年来发生的电动自行车起火案例强调，日常使用电动自行车，一定要定期检查线路是否老化，不在室内充电，在发现异常情况及时报警。南京交管局关工委秘书长杨志浩则号召广大用户遵守交规，安全骑行，不要对电动自行车私自改装，避免因违规操作导致交通事故。此外，江苏商报也于现场联合南京消防救援队、南京交管局、九号公司共同发布了《电动自行车安全使用手册》，全方位科普电动自行车安全使用规范。

在行业人士看来，监管政策的逐步完善和细化，是推动行业进步的先导条件，而确保电动车安全则是决定行业长期健康发展的核心，对此，既需要用户培养和树立电动车安全使用意识，更需要企业通过技术创新、高标准生产等，持续提升电动自行车产品品质，从源头为用户安全保驾护航。

(责编：曹淼、李源)

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