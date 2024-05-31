人民网北京5月31日电 （记者栗翘楚）记者日前从中国贸促会获悉，今年以来，我国货物贸易延续去年四季度以来的回升向好态势，外贸结构不断优化，国际市场份额稳中有进，稳外贸政策持续发力，企业信心活力有所增强。根据中国贸促会近期调研显示，81.6%的外贸企业预测上半年出口向好或持平，65.1%的受访企业新增订单较上季度增长或持平。

具体分析来看，一是外需改善带动出口提速，世界贸易组织、国际货币基金组织等预测2024年全球经济增长前景有所改善，联合国经济和社会事务部5月16日发布《2024年世界经济形势与展望》年中更新报告，对世界经济增长前景持谨慎乐观态度；二是优势产品支撑外贸增长，集成电路、汽车、船舶等机电产品出口保持强劲增长，服装纺织等劳动密集型产品出口也出现明显反弹，海外制造业复苏对我中间品出口构成拉动；三是新质生产力助推外贸企业发展，船舶、智能制造等企业技术和商业模式创新加速、产品设计和制造品质提升取得新进展，近30%的受访企业感受到新质生产力的发展为出口增添新动能。

近日，在合肥海关所属芜湖海关监管下，芜湖造船厂有限公司建造的一艘7800吨多用途船顺利交付，起航前往芬兰。本次交付的多用途船具有货物适应性强、揽货能力高等特点，可载运散货、大件货、冷藏货以及集装箱等各类货物，广泛应用于国际海运市场。

“今年我们造船厂手持各类船舶订单，大部分都是高端船舶，具有技术难度大、质量要求高、周期控制难等特点。海关高效验放船舶物料，帮助我们赶工期、抓进度、保交付，我们的履约能力得到了船东的高度认可，为新订单承揽和建造打下了良好基础。”芜湖造船厂有限公司关务负责人说。

“去年以来，我们公司就源源不断接到海外市场的订单，今年一季度，我们公司的进出口总额同比增长了15%。”陆逊梯卡华宏（东莞）眼镜有限公司关务负责人郑珂说，“我们形成了集眼镜生产、研发、配送于一体的生产基地，乘借AI智能穿戴系列产品的推出以及发展需求，我们生产出多款智能眼镜产品，深受海外市场的欢迎，智能眼镜出货量显著提升。”

在广东省东莞市拥，因其成熟的眼镜生产产业链，形成了规模庞大的眼镜生产基地，成为中国眼镜制造业和眼镜生产出口的主要地区之一。据黄埔海关所属东莞海关统计，今年1-4月份，东莞市出口镜架及太阳眼镜货值达40.8亿元，同比增长11.8%。其中，智能眼镜出口6.1亿元，同比增长678.1%，成为眼镜行业新质生产力发展新亮点。

“去年以来，我们公司就源源不断接到海外市场的订单，今年一季度，我们公司的进出口总额同比增长了15%。”东莞某眼镜公司关务负责人说，“我们形成了集眼镜生产、研发、配送于一体的生产基地，乘借AI智能穿戴系列产品的推出以及发展需求，我们生产出多款智能眼镜产品，深受海外市场的欢迎，智能眼镜出货量显著提升。”

“在多数企业信心活力有所增强的同时，不少受访企业也反映2024年外贸面临较大挑战，国际贸易环境依然复杂严峻，企业成本压力增加，稳订单、拿新单、拓市场是企业最紧迫的任务。”中国贸促会新闻发言人赵萍表示，中国贸促会围绕以下几方面工作持续强化贸易促进工作：

一是加大海外市场拓展力度，面向欧美、日韩、东盟、拉美等我重要经贸伙伴，持续推动“千团出海”工作，组织外贸企业赴海外参展和考察洽谈；二是高质量举办第二届链博会，帮助企业获取新客户、新订单；三是强化商事法律服务，加大经贸摩擦预警和应对力度，帮助企业防范风险、化解纠纷、维护权益，更好发挥外贸进出口对经济的支撑作用。

(责编：孙红丽、高雷)

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