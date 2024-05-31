人民网北京5月31日电 （记者黄盛）据国务院国资委日前发布的数据显示，截至今年3月底，中央企业建设5G基站总数已超过360万个，智能算力规模加速增长，已超过27EFLOPS（EFLOPS是指每秒百亿亿次浮点运算次数）；中央工业企业数字化研发设计工具普及率达88.3%、关键工序数控化率达74.7%。

2024年《政府工作报告》提出开展“人工智能+”行动。国务院国资委在今年2月也召开了“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会，明确要开展“AI+”专项行动，强化需求牵引，加快重点行业赋能，构建一批产业多模态优质数据集，打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。

在前不久举行的第七届数字中国建设峰会上，中央企业围绕云计算、人工智能大模型等前沿技术全方位开放合作，在研发开源、应用场景、数据要素、销售渠道等方面进行了一系列布局——中国移动开放三大人工智能基地；中国联通发布AI赋能新型工业化生态共创计划；中国电信启动“云创智汇”云计算创新联合体行动；中国电子、中国星网、国机集团、中国南水北调、华润集团、中国稀土集团、中国航信、中汽中心等23家中央企业共同发起“主动开放应用场景，积极践行好用工程，共同推动中央企业数字化智能化转型发展”联合倡议……

“近年来，国资央企着力在算力、数据、算法上下功夫，全面‘上云’和云上互联互通的步伐逐步加快，有效服务数字经济发展和数字中国建设。”国务院国资委副主任苟坪在第七届数字中国建设峰会期间举办的云生态大会上表示，国务院国资委推动36家中央企业深化40个行业云建设，20余个行业云一年内实现营收超160亿元，13个行业云与国家有关部门实现网络通、数据通、业务通。企业特色云“千云齐放”，国际A级数据中心超过200个，应用上云不断深化，已成为数字央企建设的坚实底座。

“有关中央企业不断修炼内功，云基础设施投资超千亿元，持续推进‘央企攻关工程’中的云网融合等30余项核心技术自主可控，不断突破大模型训练推理一体化平台关键技术，加速向智算云迭代升级。”苟坪说。

此外，国务院国资委有关负责人日前在谈到2024年国有企业如何进一步加快数字化发展时向记者表示，聚焦“未来技术产业化、重点领域未来化”，布局建设未来产业；聚焦优布局、上规模、提水平，培育壮大战略性新兴产业；聚焦“上云、用数、赋智”，着力实施“AI+”专项行动，建设人工智能数字协同平台，改造提升传统产业。

(责编：王连香、高雷)

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