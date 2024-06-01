金融监管总局：商业银行信贷资产质量基本稳定
2024年06月01日03:34 | 来源：新华网
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新华社北京5月31日电（记者李延霞）国家金融监督管理总局31日发布的数据显示，今年一季度末，商业银行不良贷款余额3.4万亿元，较上季末增加1414亿元；商业银行不良贷款率1.59%，较上季基本持平。商业银行信贷资产质量基本稳定。
数据显示，一季度末，商业银行正常贷款余额208.2万亿元，其中正常类贷款余额203.6万亿元，关注类贷款余额4.6万亿元。
服务实体经济方面，一季度末，银行业金融机构用于小微企业的贷款余额74.4万亿元，其中单户授信总额1000万元及以下的普惠型小微企业贷款余额31.4万亿元，同比增长21.1%。
数据显示，一季度末，我国银行业金融机构本外币资产总额429.6万亿元，同比增长8.1%。
(责编：袁勃、赵欣悦)
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