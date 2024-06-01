4条高铁实行市场化票价机制
相关列车车票6月1日开售
2024年06月01日04:47 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京5月31日电 （记者严冰）记者31日从中国铁路客户服务中心获悉，京广高铁武广段，沪昆高铁沪杭段、杭长段，杭深铁路杭甬段等4条高铁运行的时速300公里及以上动车组列车将于6月15日起实行灵活折扣、有升有降的市场化票价机制，相关列车车票将于6月1日开始发售。
调整后，上述列车车票执行票价将以铁路12306和相关车站公告的公布票价为上限，综合考虑区域、淡旺季、时段等因素，实行不同幅度的折扣，对一些停站较多、方便沿线旅客的列车车票进行较大幅度打折，最低折扣5.5折、较原票价低34%；对一些旅速较快、长期供不应求的列车车票不打折，较原票价高20%，充分体现优质优价、公平合理的原则。
(责编：袁勃、赵欣悦)
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