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“海葵一号”运抵作业海域

2024年06月01日04:47 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京5月31日电  （记者李婕）记者从中国海油获悉，经过长达17天、超1300海里的远航，我国自主设计建造的亚洲首艘圆筒型“海上油气加工厂”——“海葵一号”近日抵达流花油田海域，为我国首个深水油田二次开发项目年内投产奠定基础。

　　“海葵一号”是集原油生产、存储、外输等功能于一体的高端海洋装备，由近60万个零部件组成，总重近3.7万吨，相当于3万辆小汽车，高度接近30层楼，主甲板面积相当于13个标准篮球场，最大储油量达6万吨，每天能处理约5600吨原油。“海葵一号”设计寿命30年，可连续在海上运行15年不回坞。

　　“海葵一号”是世界上首个集成了海洋一体化监测、数据集成平台、机械设备健康管理等多系统的“数智化”圆筒型浮式生产储卸油装置。运抵后，将通过12根长达2570米的系泊缆，与提前布设于深海的锚腿进行连接，漂浮在水深324米的大海上工作。油田在国内首创“超300米深水导管架+圆筒型浮式生产储卸油装置”开发新模式，为我国深水油气田高效开发提供全新选择。

(责编：袁勃、赵欣悦)
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