本报记者 喻思南

今年“全国科技工作者日”前后，各地围绕“弘扬科学家精神，勇当高水平科技自立自强排头兵”主题，开展了丰富多彩的活动。

5月30日，中国科协致全国科技工作者的节日贺信，呼吁广大科技工作者锚定2035年实现高水平科技自立自强、建成科技强国的目标而奋斗。

“我们获得了世界上海拔最高的绝对重力测量成果。”在北京市科协组织的“科技工作者之歌”主题活动上，中国计量科学研究院副研究员粟多武分享科研经历。去年5月，他和团队带着实验室自主研发的绝对重力仪前往珠穆朗玛峰，对东经86.85度、北纬28.14度，海拔5153.6米的点位进行重力加速度测量。

活动现场，包括粟多武在内，6位来自不同领域的首都科技工作者代表分享了各自的科研故事，现场掌声不断。

在山东省科协组织的“逐光而行——科学家精神宣讲”活动上，郭永怀事迹陈列馆馆长李波向观众讲述了“两弹一星功勋奖章”获得者郭永怀的事迹。山东肥城市河西小学五年级学生郝晨宇说：“我要向郭永怀爷爷学习，学好科学知识，把国家建设得更强大。”

走进广东核工业教育基地，回望土法炼铀那段激情燃烧的岁月；参观华南农业大学卢永根先进事迹陈列展，感受“布衣院士”的精神风范……在广东，依托科学家精神教育基地，广东省科协启动“全民打卡探馆”活动。

在浙江，“全国科技工作者日”浙江省主场活动现场发布姜立夫故居、程开甲纪念馆等浙江省科学家精神教育基地名单，以及“浙里”科学家精神教育基地地图。现场还发布了首批浙江省科技型企业家名单。

“全国科技工作者日”前后，一系列展览等科普活动受到观众欢迎。

中国科技馆推出专题展览，大庆石油会战的胜利是如何实现的、页岩油有怎样的新突破、万米钻探之途有啥“新鲜事”……这些问题都可以在展览上找到答案。

云南省文山壮族苗族自治州中小学校迎来中国科学院老科学家科普演讲团。以“各种各样的飞行器”“化石故事”等为主题的演讲，让孩子们近距离接触科学家，了解前沿科学。

北京市科学技术研究院推出“北科科学脱口秀”科普活动，来自国家自然博物馆、北京天文馆、北京麋鹿生态实验中心的专家，将“古生物、天文和生态环境”等内容带给线上线下观众，共同感受科学的魅力。

据介绍，今年“全国科技工作者日”活动由中国科协、科技部共同组织开展，系列活动将持续至6月上旬。

《 人民日报 》（ 2024年06月01日 04 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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