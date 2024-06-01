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安踏公益携手和敏基金会走进宁夏

2024年06月01日06:08 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报宁夏吴忠5月31日电  （记者张文）5月30日，安踏茁壮成长公益计划携手安踏集团和敏基金会走进宁夏吴忠市同心县，宣布未来三年向我国欠发达地区捐赠7亿元现金及物资，到2026年累计捐赠将超30亿元，预计惠及1000万名乡村青少年。安踏集团董事局主席丁世忠及集团高管出席活动。

　　据介绍，茁壮成长公益计划于2017年启动，由安踏集团携手中国青少年发展基金会、上海真爱梦想公益基金会共同实施，并在两个基金会下设专项基金。该项目旨在通过体教融合，提升和改善欠发达地区青少年体育教育和素养教育的机会。实施近七年来不断探索升级，项目已惠及近700万名欠发达地区青少年，未来将继续秉持“青少年体育公益”初心，通过整合运动装备、修建运动场、培训乡村体育教师、举办运动会和支持高中希望班等方式，公益赋能体育教育及素养教育的全面提升。安踏茁壮成长公益计划在过去的近七年里，培训一线体育教师，为乡村孩子们带去专业有趣的安踏体育课，极大推动了青少年体育教育事业的发展，到2026年底将累计培训近万名体育教师。

　　此外，安踏集团和敏基金会还与白求恩公益基金会合作，向同心县及宁夏其他地区小学儿童提供免费先心病健康筛查，并且向符合申请条件的患者资助手术所需医保以外的自付费用。在过去的6年里，安踏集团及和敏基金会已经向“心生命—白求恩·心脏外科爱心救助公益项目”捐赠了300万元，为160名家庭困难的心脏病患者提供救助。

　　《 人民日报 》（ 2024年06月01日 05 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)
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