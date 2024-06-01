新华社北京5月31日电(记者申铖 韩佳诺)日前召开的国务院常务会议，部署在全国全面实施三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险政策。

此次政策有何看点？全面实施有何意义？在31日举行的国务院政策例行吹风会上，财政部等三部门回应关切。

财政部副部长廖岷介绍，三大粮食作物为稻谷、小麦、玉米，是我国老百姓饭碗里主要的粮食品种。简单来说，完全成本保险，是对总的生产成本进行保障，包括物化成本、土地和人工成本；种植收入保险，是先测算一个种粮收入目标，若最后未达预期，农民可获得一定补偿。

“2018年我们开始探索完全成本保险和种植收入保险，2023年将这两个高保障的保险拓展至所有产粮大县。”廖岷说，今年，这两个保险在全国全面覆盖，实现了真正意义上的“普惠”和“雨露均沾”，在农业保险发展历程上具有重要意义，相当于把保险产品更多覆盖到农业生产环节中，农民收益更有保障，粮食安全更有保障。

财政部金融司负责人董德刚介绍，政策全面实施后，保障范围更广，具体体现为两个“面向全国”——面向全国所有的种粮农户、面向全国所有的种粮地域。

在农业农村部计划财务司负责人王衍看来，三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险政策的实施，给种粮农民吃下了一颗“定心丸”，为受灾农民提供了实打实的经济补偿。

王衍建议，广大农民特别是从事规模经营的种粮农民，很有必要把农业保险作为管理粮食生产风险的重要工具，争取做到应保尽保。同时，地方政府需要进一步加大支持力度，支持种粮农民实现愿保尽保。对于各个保险机构来说，要开发设计更加符合种粮农民风险管理需求的产品和服务，让农业保险好用管用。

据金融监管总局财产保险监管司司长尹江鳌介绍，去年农险赔付1124亿元，同比增速25.4%，惠及农户5772万户，农险赔付率达到80%。下一步，金融监管总局将多措并举推动农险高质量发展。

如何确保政策落实到位？廖岷说，这次政策出台后，将进一步利用好现有的成熟经验，进一步加强部门协同，进一步提升基层服务质量，进一步加强监督检查，进一步加大财政保障力度，让政策能够真正落实落地。

“2024年，中央财政安排了562亿元预算，其中超过200亿元用于支持三大主粮保险发展，集中财力将这件惠及广大农户、提振种粮信心的好事实事办好。”廖岷说。

(责编：王震、杨迪)

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