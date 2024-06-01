新华社北京5月31日电记者31日从国务院关税税则委员会办公室了解到，国务院关税税则委员会发布公告，决定进一步中止《海峡两岸经济合作框架协议》（ECFA）部分产品关税减让。自2024年6月15日起，对原产于台湾地区的润滑油基础油等134个税目进口产品，中止适用《海峡两岸经济合作框架协议》协定税率，按现行有关规定执行。

台湾地区单方面对大陆产品出口采取歧视性的禁止、限制等措施，违反了《海峡两岸经济合作框架协议》规定。2023年12月21日，国务院关税税则委员会发布税委会公告2023年第9号，中止《海峡两岸经济合作框架协议》部分产品关税减让，但台湾地区仍未采取任何有效措施取消对大陆的贸易限制。根据《海峡两岸经济合作框架协议》，国务院关税税则委员会按规定和程序决定进一步中止《海峡两岸经济合作框架协议》部分产品关税减让。

(责编：王震、杨迪)

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