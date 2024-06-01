新华社北京5月31日电（记者徐鹏航 浦超）云南省委副书记、省长王予波5月31日在国新办举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上说，生态优先、绿色发展是云南最重要的职责和使命，云南正推动经济社会发展全面绿色转型。

绿色是云南高质量发展的底色。云南享有“动物王国”“植物王国”“世界花园”“物种基因库”等美誉，森林面积居全国第二，城市空气质量连续7年位居全国前列。

“我们始终坚持生态优先、绿色发展，把发展特色优势产业作为主攻方向，因地制宜发展新质生产力。”王予波说，“云南经济总量从2012年的1.1万亿元增加到2023年的3万亿元，发展质量持续提升。”

据介绍，云南全力打造全国重要的清洁能源基地、国家战略性有色金属产业基地、高原特色现代生态农业基地、金字招牌的世界旅游目的地。绿色硅、绿色铝、新能源电池、生物医药等产业发展势头迅猛。

拥有“七彩云南”“彩云之南”等诗意美称的云南，已成为许多人的旅游目的地。2023年，云南旅游总收入达1.44万亿元，今年“五一”假期期间共接待游客3800多万人次。

王予波介绍，为持续擦亮旅游金字招牌，云南省抓业态创新，因地制宜发展乡村旅游、康养旅游等业态，更好满足游客高品质、多元化的需求；抓文旅融合，推进文化和旅游深度融合发展，为旅游休闲增内涵增魅力；抓服务提升，已开展两轮旅游市场秩序整治专项行动，取得成效。

此外，云南扩大对内对外开放，辐射带动能力越来越强劲。中老铁路“黄金大通道”效应持续释放，创新开行东连长三角、北上欧洲、南下东盟的系列国际货运班列，运输范围覆盖全国31个省（区、市）和12个“一带一路”共建国家。同时统筹推进28个口岸和自贸试验区、沿边产业园区等建设发展。

云南民族众多，是中华民族一家亲的缩影。为全力保障和改善民生，云南每年都将74%左右的财政资金用于民生，着力解决群众急难愁盼问题，边境一线的村落已经全部建成现代化边境幸福村。2023年，374个现代化边境幸福村集体经济年收入均超过10万元，人均可支配收入均超过2万元，各族群众的生活越来越红火。

(责编：王震、杨迪)

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