2024年一季度小微企业融资需求回升向好
2024年06月01日08:57 | 来源：中国新闻网
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中新网北京5月31日电 最新发布的“普惠金融-小微指数”结果显示，2024年一季度，小微企业融资需求回升向好、成本继续降低，融资供给企稳盘旋、效率稳中有升，整体来看，小微企业市场景气回暖。
在市场温度和政策支持力度的双重鼓舞下，小微企业发展信心有所提振。
根据普惠金融-小微融资指数运行结果，2024年一季度，融资需求指数实现逆势上扬，指数点位达154.44点，环比提升35.81%，与2023年同期持平。小微企业融资需求的提升，得益于中小企业发展信心的提振，根据普惠金融-小微发展指数运行结果，2024年一季度，小微发展指数为52.33点，维持景气状态。分项指数显示，企业信心预期改善，生产经营活力增强。一季度生产加速回升，全国两会后政策组合拳持续发力显效，经济回暖势头显现。中国中小企业协会发布数据显示，一季度中国中小企业发展指数较上季度回升，指数点位达89.3点，环比上升0.2点。
分行业看，五大样本行业小微企业融资需求均有所提升，融资供给稳中有升。其中，科学研究和技术服务业小微融资需求指数、融资供给指数涨幅均最为显著，环比分别提升39.69%、2.06%，同时，其融资价格指数环比下降10.05%。
分地区看，七大样本地区小微融资需求均有所回暖，融资效率普遍提升。地区融资需求指数平均上涨36.26%，其中，广东增幅最大，环比提升39.73%。
普惠金融-小微指数由新华社中国经济信息社与中国建设银行联合推出，旨在发挥普惠金融服务小微企业的“晴雨表”和“风向标”作用。
(责编：王震、杨迪)
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