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C919首个跨境商业包机自上海起飞赴港

2024年06月01日08:58 | 来源：新华网
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　　新华社上海6月1日电（记者许晓青、狄春）1日上午，中国东方航空公司C919国产大飞机执飞的首个跨境商业包机从上海虹桥机场起飞前往香港特区。

　　包机抵达香港后，将承运从香港前往上海参加“沪港同心 相聚上海”香港青年学生实习计划的逾百名香港青年学子。

　　返程包机MU7192航班预计于当天下午从香港赤鱲角机场起飞，抵达虹桥机场后，上海海外联谊会、上海市青年联合会将举行隆重欢迎仪式。

　　C919大型客机是中国首次按照国际通行适航标准自行研制、具有自主知识产权的喷气式干线客机。5月28日，东航迎来C919商业载客飞行一周年，当天东航第六架C919客机正式入列。数据显示，一年来C919飞机累计执行航班逾2100班，安全运行超6000小时，运送旅客近30万人次。

(责编：宋心蕊、白宇)
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